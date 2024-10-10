Военных в возрасте до 25 лет не будут демобилизовывать: в Раде назвали причину

Демобилизация военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, мобилизованных из-за законодательной коллизии, может повлечь потерю отдельных участков фронта. Об этом на брифинге заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает "Эспрессо".
"Вы знаете, что мы не раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали это. Да, действительно, в течение этого периода - я не могу назвать это количество, потому что мы проводили эти заседания в тайном режиме - определенное количество лиц от 18 до 25 лет, которые были ограниченно пригодными, были мобилизованы", - отметил Стефанчук.
Председатель парламента подчеркнул, что без надлежащей замены демобилизованных это может привести к серьезным проблемам на фронте в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что это вопрос безопасности, а не возможность для политического пиара.
Стефанчук отметил, что важно не только демобилизовать молодых мужчин, но и решить, кто заменит их на фронте.
По его словам, власть осознает, что мобилизация этой категории военнообязанных произошла из-за несовершенства законодательства.
"И мы проговорили об этом с военными, и вы знаете, что они выполнили свое обещание, после того, как мы с ними договорились", - сказал председатель Верховной Рады.
Он напомнил, что новая директива военного руководства, которая была принята до принятия закона, уже запрещает мобилизацию лиц в возрасте от 18 до 25 лет.
"И еще до момента внесения и принятия этого закона, военные пообещали, что не будут закреплять этих мобилизованных по боевым распоряжениям на сложных участках фронта", - добавил Стефанчук.
Стефанчук пообещал, что парламент найдет решение этого вопроса.
Кто такой Руслан Стефанчук?
Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.
Мобилизация в Украине - что известно об изменениях в правила мобилизации
Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны сообщило о внедрении автоматизированного процесса выдачи повесток, включая вручение через почту с использованием реестра "Оберіг". Об этом сообщил Сергей Монукало, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК.
Согласно постановлению Кабинета Министров №1147, представители почты должны лично передавать повестки от ТЦК и СП адресатам.
Кроме того, 9 октября Верховная Рада Украины приняла решение о запрете мобилизации граждан в возрасте 18-25 лет. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект №11379-д был поддержан 311 голосами.
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