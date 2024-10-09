Повестки по почте в Украине будут вручать по-новому: Кабмин ввел изменения

Повестки от ТЦК будут вручать только лично адресатам в соответствии с новыми правилами Кабмина.

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Вручение повестки почтовыми работниками / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Представитель почты обязан вручить повестку от территориального центра комплектования и социальной поддержки лично адресату. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 1147.

В документе пишут, что повестка о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении с пометками "Повестка ТЦК", "Вручить лично".

"Рекомендуемые письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично получателю", - говорится в постановлении. видео дня

Если адресат не находится по указанному на заказном письме адресу, то в таком случае работник почты сообщает ему по имеющемуся номеру телефона или оставляет в почтовом ящике записку о получении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Если же в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат не явился для получения заказного письма с пометкой "Повістка ТЦК", работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", которая удостоверяется его подписью с проставлением оттиска, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю, то есть к представителю ТЦК.

Аналогичная процедура происходит, если получатель отказывается от письма. Работник почты делает отметку "Адресат отказался" и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.

Если же почтовому представителю удалось доставить письмо адресату, то в таком случае получатель подтверждает получение своей подписью и указывает свою фамилию и инициалы или имя и фамилию.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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Напомним, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало рассказывал, что Минобороны работает над автоматизацией процесса выдачи повесток. В частности, начат процесс вручения повесток по почте с использованием реестра "Оберіг".

Недавно Кабмин установил, что прибыть в ТЦК по повестке нужно из населенного пункта, являющегося административным центром области, в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток.

Между тем, представитель ТЦК Сергей Монукало сообщал, если военнообязанный не пришел по повестке, то ответственность будет определяться согласно административному кодексу правонарушений. Основное правонарушение по статье 210-1 влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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