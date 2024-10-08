Что будет, если не прийти по повестке: представитель ТЦК раскрыл все детали

Если военнообязанный не пришел по повестке, что ответственность будет определяться согласно административному кодексу правонарушений.

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Что будет, если не прийти по повестке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН

Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало раскрыл нюансы вручения повесток украинских военнобязанным и объяснил, какая повестка считается врученной и что будет, если не явиться в ТЦК по повестке.

Можно ли не забирать повестку с почты

По словам Монукало, есть несколько видов оповещения по почтовой связи.

"Надлежащим образом оповещенным военнообязанный считается, если повестка вручена в день получения такого почтового отправления лицом, подтверждающим информацию (или документом от почтового оператора - например, получил в руки и расписался), или в день проставления почтового сообщения отметки об отказе от получения или непроживания по месту, которое было указано в "Резерв+". Таким образом военнообязанный будет считаться надлежащим образом оповещенным даже в случае, если он не обновил свои учетные данные по месту жительства и повестка была направлена по адресу, по которому военнообязанный проживает. То есть по тем данным, которые вошли в базу реестра", - рассказал он в интервью Главреду.

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Что будет, если не прийти по повестке

Если военнообязанный не пришел по повестке, что ответственность будет определяться согласно административному кодексу правонарушений. Основное правонарушение по статье 210-1 (нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке в особый период) влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 25500 грн).

"Если же человек был должным образом оповещен и поступила информация, что он не проживает по адресу, или если повестка была вручена, а человек не появился, то в обоих случаях формируются материалы для его розыска", - сказал Сергей Монукало.

По его словам, есть соответствующее постановление КМУ №1487 (приложение 20) и №560, в котором определено, что по обращению районных городских, территориальных центров комплектования, может присылать данные и затем в электронном виде осуществляется розыск, административное задержание и доставка военнообязанных.

"То есть если обнаруживается нарушитель, то в рамках административного задержания предусматривается даже одевание наручников. Это оформляется соответствующим протоколом, и после доставки в соответствующий ТЦК независимо от того, где военнообязанный был подан в розыск (например, был в розыске в Полтавской, а задержан - в Сумской), его доставляют в ближайший ТЦК, где составляется протокол об административном правонарушении. И в соответствии со степенью вины выносят решение, которое утверждает, соответственно, начальник территориального центра комплектования согласно статье 210-1", - объяснил представитель ТЦК.

Кто такой Сергей Монукало Сергей Станиславович Монукало – начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полковник ВСУ.

Мобилизация в Украине и вручение повесток

После вступления в силу нового закона о мобилизации граждане Украины должны были до 16 июня обновить свои военно-учетные данные. Власти предупредили, что тем, кто не обновил сведения, грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Также власти анонсировали отправку повесток по почте, которые будут считаться врученными вне зависимости от получения гражданином.

С 17 сентября было выслано по меньшей мере 6 тысяч повесток.

Повестки для посещения Территориальных центров комплектования через Укрпочту получат в первую очередь те граждане, которые обновили свои данные в приложении Резерв+. После получения повестки у них будет две недели, чтобы посетить военкомат.

Следующей категорией граждан, которым отправят повестку, станут те, кто не имеет права на отсрочку или пока ее не оформил и является годным к прохождению военной службы.

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика: Главред

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