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Запрет TikTok в США и Украине: что говорят эксперты

Анастасия Заремба
27 апреля 2024, 10:00
В Украине уже начали блокировать отдельные аккаунты пользователей, но заблокировать всю соцсеть сразу - крайне сложно.
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В США приняли закон о запрете Tik Tok - заблокируют ли соцсеть в Украине / Главред

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект 8038 о полномочиях президента вводить определенные санкции в отношении России, Ирана и для других целей, который предусматривает потенциальный запрет соцсети Тik Tok на территории Соединенных Штатов. Параллельно с этим в Украине также предпринимаются шаги по блокировке этой соцсети, но пока - только отдельных аккаунтов. Главред разбирался, запретят ли TikTok в Украине и что ждет соцсеть и ее пользователей в будущем.

Закон о запрете тик-тока - что известно

Принять закон о запрете популярной соцсети в Штатах удалось со второй попытки. До этого еще в 2020 году попытку запрета ТikTok предпринимал тогдашний президент Дональд Трамп – в то время он пытался сделать это с помощью исполнительного указа, однако тогда против запрета выступили американские суды.

В рамках новой попытки, первое предложение законодателей Палата представителей США одобрила еще 13 марта текущего года, но позже закон на некоторое время застрял в Сенате и был принят только 24 апреля, наравне с голосованиями за военную помощь Украине, Тайваню и Израилю.

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Согласно документу, компания-владелец соцсети, китайская ByteDance, должна продать американские активы TikTok до 19 января 2025 года.

Намерения американских законодателей по запрету соцсети связаны с беспокойством как самих законодателей, так и представителей разведки США из-за того, что владелец TikTok может поставить под угрозу данные пользователей из США. Преимущественно это связано с китайским законом о национальной безопасности, что может заставить компании, расположенные там, передавать внутреннюю информацию.

Генеральный директор компании Шоу Чу назвал закон "неконституционным" и отметил, что он "уничтожит" 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, которые работают с приложением. Для понимания - всего число пользователей тик-тока в мире насчитывает порядка 1,6 миллиарда человек, и доля американских пользователей довольно велика.

Теперь компания намерена обжаловать закон в суде, что потенциально может продлить срок его исполнения. Юристы компании могут апеллировать к первой поправке к Конституции США (запрет на утеснения религии и свободы слова). К слову, в 2022 году штат Монтана уже запретил приложение, однако федеральный судья заблокировал это решение, сославшись на необходимость защиты свободы слова.

В каких странах уже запрещен TikTok

По состоянию на сегодня, полный запрет соцсети позволили себе всего несколько стран. Одним из таких государств является Северная Корея, где строго запрещен доступ в глобальный интернет.

Также TikTok после прихода к власти Талибана попал под запрет в Афганистане – боевики считают, что платформа "вводит молодежь в заблуждение". Приложение заблокировано и в Иране.

TikTok

TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.

В начале марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, тик-ток ограничил доступ к приложению россиянам: пользователи не могли смотреть иностранные ролики и загружать новые. Позже россияне научились обходить эти ограничения, однако после вступления в силу российского закона о "фейках", соцсеть официально объявляла об уходе из РФ. "В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута", - заявляли в компании.

Примечательно, что в Беларуси, несмотря на ограничения со стороны режима Лукашенко, приложение работает без каких-либо трудностей.

Помимо стран с диктатурой, TikTok в Индии оказался одним из 59 китайских мобильных приложений, заблокированных за их "участие в действиях, которые наносят ущерб суверенитету и целостности страны, обороне и общественному порядку".

Кроме того, ряд стран ограничил использование приложения на служебных устройствах чиновников. Такое ограничение ввели Бельгия, Великобритания, Эстония, Канада, Нидерланды, Норвегия, Тайвань, Франция, Австралия.

Не только госслужащим, но и военным запретили устанавливать TikTok в Дании. Также устанавливать приложение запретили шведским военнослужащим.

В Новой Зеландии нельзя скачивать приложение на устройства с доступом к сети парламента. В Германии запрет касается работников только некоторых госучреждений. В Чехии устанавливать сервис на служебные устройства запрещено не только госчиновникам, но и сотрудникам некоторых компаний. Интересно, что госслужащие в 30 штатах США также уже не могут пользоваться соцсетью на служебных устройствах.

Среди институций Евросоюза действует запрет для чиновников Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС. Также запрещено пользоваться тик-током и сотрудникам НАТО.

Запретят ли Tik Tok в Украине

Что касается Украины, то на данный момент о полном запрете соцсети в Украине речи не идет. В то же время Центр противодействия дезинформации СНБО Украины блокирует отдельные аккаунты в сотрудничестве с администрацией приложения - как сообщили ЦПД, уже были заблокированы 24 аккаунта, среди которых канал львовского пророссийского активиста и известного лидера антивакцинаторов Остапа Стахива, пророссийской пропагандистки и экс-ведущей каналов Виктора Медведчука и Евгения Мураева Дианы Панченко, которая выехала в РФ, а также подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария.

"Ожидаем от администрации еще более быстрой блокировки предоставленных нами каналов по спискам. А дальше будет дальше. Главное, чтобы поменьше откровенно левых людей сейчас лезли в эту тему, к которой не имеют отношения. Я хоть и имею канал на 540 тысяч, но признаю ТикТок главной угрозой инфобезопасности Украины", - написал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко на своей странице в Телеграм.

Как рассказал "Главреду" эксперт по вопросам кибербезопасности Константин Корсун, по факту блокировка отдельных аккаунтов сегодня является единственно возможным способом, поскольку всю соцсеть сразу заблокировать невозможно. То же, кстати, подтверждают и в Верховной Раде, где говорят об отсутствии прямых механизмов воздействия или запрета тех или иных соцсетей.

Кто такой Константин Корсун

Константин Корсун - известный в Украине эксперт по кибербезопасности. В 1993-м окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище и начал службу в СБУ. В 1996-м окончил Национальную академию СБУ. В 2000-м участвовал в создании первого подразделения противодействия компьютерной преступности в СБУ. С 2005-го по 2009-й служил в департаменте безопасности информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи, создавал CERT-UA и занимался его международной сертификацией. С 2009-го по 2014-й был руководителем украинского офиса компании iSIGHT Partners Europe.

"Следует понимать, что TikTok – это китайская соцсеть. Соответственно, китайская власть контролирует все, что происходит с подконтрольными ей компаниями, в том числе и владельца соцсети. Госорганы Украины вели такую работу, отправляли списки каналов, которые они просят заблокировать, и китайская власть в какой-то момент пошла на уступки. То есть вариант такой: бороться не против всей соцсети, а целевым способом против отдельного контента – определить его производителя, механизмы распространения, поискать привязанную монетизацию и т.д. Но все это тяжелая и длительная работа, которая не дает быстрых результатов", - говорит Корсун.

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