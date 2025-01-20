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Инаугурация Трампа: первые заявления нового президента США

Ангелина Подвысоцкая
20 января 2025, 19:52обновлено 20 января, 20:52
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После победы на выборах Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США.
Дональда Трамп
Дональда Трамп сделал первые заявления в качестве президента / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из выступления Трампа:

  • "С этого дня начинается золотая эра Америки"
  • Трамп анонсировать увеличение объемов бурения
  • Трамп не говорил о войне в Украине

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. В ходе своей инаугурации 20 января он сделал ряд очень важных заявлений. Стоит отметить, что Трамп ничего не говорил об Украине.

"Золотая эра Америки"

Трамп заявил, что "прямо сейчас началась золотая эра Америки". Он утверждает, что с сегодняшнего дня США будут процветать, станут сильными и безопасными.

видео дня

"Каждый день я буду бороться за вас с каждым вздохом в своем теле. Я не успокоюсь, пока мы не обеспечим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки", - сказал Трамп.

Чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Трамп хочет остановить нелегалов и вернуть "миллионы преступников" в их страны. Он планирует отправить военных на южную границу страны.

"Мы восстановим нашу политику "Оставайтесь в Мексике. Я направлю наших военнослужащих на южную границу, чтобы остановить это вторжение. Согласно указам, которые я сегодня подпишу, мы признаем картели международными террористическими организациями. И мы воспользуемся законом 1770 года, чтобы международные преступники не действовали в США и не опустошали наши города", - отметил он.

"Мы будем бурить, детка"

Новый президент США объявил о введении чрезвычайного положения в энергетики. Он планирует снизить цены на электроэнергию и топливо, увеличивая объемы бурения нефти и газа.

Инфляция вызвала рост цен на энергоносители. Трамп хочет положить конец "зеленому курсу" и отменить мандат на электрокары, чем спасет автомобильную промышленность.

"Мы будем бурить, детка, бурить", - сказал Трамп.

Окончание войн

Трамп планирует усилить армию и создать "самые сильные Вооруженные силы, которые никто до этого не видел". Он также хочет, чтобы США были не только теми, кто заканчивают войну силой, но и теми, кто делает это за столом переговоров.

"Буду измерять силу не только битвами которые мы выиграли, но и войнами которые мы закончили. Моим самым большим наследием будет наследие миротворца и объединителя", - заявил Трамп.

Стоит отметить, что новый президент США в этой речи не упомянул о войне в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. В то же время он обратил внимание на освобождение заложников в рамках договоренности о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Также он пообещал вернуть под контроль США Панамский канал и акцентировал внимание на том, что Панама нарушила условия договоренности.

Мексиканского залива больше не будет

Трамп анонсировал начало "американизации". Он планирует переименовать Мексиканский залив на Американский. Подобное он планирует сделать с другими географическими названиями.

Пошлины на иностранные товары

Дональд Трамп планирует перестроить торговую систему. Он хочет создать Службу внешних доходов для сбора всех пошлин и доходов.

"Вместо того, чтобы облагать налогами наших граждан для обогащения других стран, мы будем облагать налогами и пошлинами иностранные государства для обогащения наших граждан", - сказал он.

Есть только два пола

Официальной политикой США, по словам Трампа, становится вопрос о существовании лишь двух полов - мужского и женского.

"Я положу конец попыткам социального внедрения расы и пола во все аспекты общественной и частной жизни. Мы создадим общество, которое будет "дальтоником" (без акцента внимания на цвете кожи - ред.) и оценивать людей только за заслуги. С сегодняшнего дня официальной политикой Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола: мужской и женский", - добавил он.

Новая Дональд Трамп инфографика
Президент США Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Инаугурация Трампа - новости по теме

Напомним, инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США началась с утренней службы в Церкви Святого Иоанна. После этого Трамп встретится с Джо Байденом и его женой Джилл в Белом доме. Основные торжества состоятся в Конгрессе США.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп намерен начать массовые депортации нелегальных мигрантов уже на следующий день после своей инаугурации. Первая волна операций начнется в Чикаго, с участием 100-200 офицеров иммиграционной службы.

Прямо перед инаугурацией Байден помиловал ряд чиновников. Среди помилованным Байденом - Марк Милли, который называл Трампа "фашистом".

Также стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией. Он отметил, что концепция "Мир через силу" может стать основой для длительного мира.

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