Байден помиловал ряд чиновников, Трамп назвал это "позором"

Среди помилованным Байденом - Марк Милли, который называл Трампа "фашистом". Помилование будет касаться также одной из известных критиков Трампа - Лиз Чейни

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Байден помиловал ряд чиновников / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

Кратко:

Кого именно помиловал Байден

Трамп гневно отреагировал на решение Джо Байдена

Джо Байден в последний день пребывания в должности президента США объявил о помиловании генерала Марка Милли, доктора Энтони Фаучи и других людей. Об этом Байден написал в социальной сети Х.

Кроме генерала Милли и доктора Фаучи, президент США помиловал членов Конгресса и персонал, которые работали в Специальном комитете по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года, а также офицеров Капитолия США и столичной полиции, которые давали показания перед Специальным комитетом.

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Президент США отметил, что "государственные служащие постоянно подвергались угрозам и запугиваниям за добросовестное выполнение своих обязанностей", а в "некоторых случаях некоторым даже угрожали уголовным преследованием".

Говоря о лицах, которых он помиловал, Байден подчеркнул, что они служили нации "с честью и отличием и не заслуживают быть объектами необоснованного и политически мотивированного судебного преследования".

"Генерал Милли служил нашей нации более 40 лет, занимая многочисленные командные и руководящие должности и отправляясь в самые опасные части мира для защиты и защиты демократии. Как председатель Объединенного комитета начальников штабов, он руководил нашими Вооруженными Силами через сложные глобальные угрозы безопасности и укреплял наши существующие альянсы, создавая новые", - написал Байден.

Что касается Фаучи, то он, по словам Байдена, "спас бесчисленное количество жизней, руководя ответом правительства на острый кризис в области здравоохранения, включая ВИЧ/СПИД, а также вирусы Эбола и Зика".

"Во время пребывания в должности моего главного медицинского советника он помог стране преодолеть пандемию, которая случается раз в столетии. Благодаря ему Соединенные Штаты безопаснее и здоровее", - заявил Байден.

Также он отметил Специальный комитет по расследованию нападения на Капитолий, который "добросовестно и преданно" выполнил свою миссию по "открытию правды".

"Я верю в верховенство закона и оптимистично настроен, что сила наших правовых институтов в конце концов перевесит политику. Но это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать. Безосновательные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовой безопасности лиц и их семей", - так Байден объяснил помилование.

В свою очередь новый президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на решение своего предшественника Джо Байдена "превентивно" помиловать ряд должностных лиц. Об этом заявила журналистка NBC News Кристен Уэлкер, которой Трамп прислал текстовое сообщение.

Трамп назвал "позорным" решение Байдена о превентивном помиловании перед тем, как тот покинул Белый дом.

"Это позорно. Многие из них виновны в масштабных преступлениях!", – написал он журналистке.

Среди помилованным Байденом - Марк Милли, который называл Трампа "фашистом". Помилование будет касаться также одной из самых известных критиков Трампа, бывшего члена Палаты представителей Лиз Чейни.

Новая Дональд Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Инаугурация Трампа - новости по теме

Напомним, инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США началась с утренней службы в Церкви Святого Иоанна. После этого Трамп встретится с Джо Байденом и его женой Джилл в Белом доме. Основные торжества состоятся в Конгрессе США.

Также текстовую онлайн-трансляцию церемонии ведет Главред.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп намерен начать массовые депортации нелегальных мигрантов уже на следующий день после своей инаугурации. Первая волна операций начнется в Чикаго, с участием 100-200 офицеров иммиграционной службы.

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