Трамп планирует массовые депортации мигрантов: в WSJ раскрыли планы после инаугурации

Массовые депортации в США могут серьезно повлиять на экономику страны.

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Трамп планирует масштабные депортации мигрантов / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

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В США будет развернута специальная операция по депортациям

Депортации могут серьезно повлиять на экономику страны

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен начать массовые депортации мигрантов уже на следующий день после своей инаугурации, запланированной на 20 января.

По данным издания Wall Street Journal, первая волна депортаций нелегальных мигрантов в США начнется с Чикаго, где будет развернута операция с участием от 100 до 200 офицеров иммиграционной и таможенной службы США. Кроме Чикаго, под прицелом также могут оказаться Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер и Майами.

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"Мы начнем прямо здесь, в Чикаго, штат Иллинойс... И если мэр Чикаго не хочет помогать, он может отойти в сторону. Но если он будет препятствовать нам, если он сознательно будет скрывать или скрывать нелегалов, я буду преследовать его в судебном порядке", - отметил Том Хоман, который, вероятно, будет руководителем пограничной службы администрации Трампа.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Как сообщает WSJ, шерифам могут предоставить дополнительные полномочия для проведения антимигрантских рейдов. Советники Дональда Трампа рассказали о намерении "наказать" города-приюты, прекратив предоставление федеральных грантов на миллиарды долларов.

С приближением инаугурации Дональда Трампа, в социальных сетях начали распространяться слухи о возможных рейдах иммиграционной и таможенной службы США. По данным Коалиции за гуманные права иммигрантов Лос-Анджелеса, организация уже провела более 140 семинаров, чтобы информировать мигрантов об их правах и правовых ресурсах в случае обращения агентов службы.

Экономисты и бизнес-лидеры предупреждают, что массовые депортации, которые предлагает Трамп, могут серьезно повлиять на экономику страны, поскольку это нанесет удар по отраслям, которые и так испытывают недостаток рабочей силы.

Политика Трампа - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Трамп может вести переговоры с Путиным за спиной Украины. Есть риск, что избранный президент США Дональд Трамп может о чем-то договариваться с российским диктатором самостоятельно. Однако Трамп никогда не говорил и не скажет фразы "ничего об Украине без Украины", ведь это не его подход.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа. Известно, что США предоставили Украине 102 миллиарда долларов помощи, а их союзники и партнеры - 158 миллиардов. Он назвал это примером эффективного распределения бремени, который является лучшим за весь его 32-летний опыт в дипломатии.

На Западе раскрыли детали, какой у Трампа есть козырь на переговорах с Путиным. Новая наступательная операция Сил обороны Украины в Курской области выглядит как заранее просчитанный стратегический шаг накануне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.

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