Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Единственная среди Первых леди США: особенности Мелании Трамп и ее семьи

Анна Косик
15 января 2025, 17:39
760
Дональд Трамп в молодости был женат дважды, но, похоже, только в более зрелом возрасте нашел свою любовь - третью жену, о которой есть несколько интересных фактов.
Мелания Трамп
Жена Дональда Трампа продолжает поражать своей элегантностью / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump/

Главное:

  • Мелания стала третьей женой Трампа
  • Жена Трампа была в центре внимания прессы еще с молодости
  • Мелания отличается среди других Первых леди США одной особенностью

Дональд Трамп за считанные дни во второй раз официально станет президентом США. Но кроме его политических достижений, у политика была достаточно интересная личная жизнь. В частности, мало кто знает об особых фактах из биографии его третьей жены Мелании Трамп.

Главред узнал, что она родилась 26 апреля 1970 года в Словении. Мелания Трамп в молодости начала карьеру модели, которая привела ее на международную арену. Она работала в Европе и США, появляясь на обложках известных журналов, в частности Vogue и Harper's Bazaar. Фото жены республиканца в молодости до сих пор вызывают восхищение. Хотя стоит добавить, что Мелания Трамп, возраст которой сейчас 54 года, выглядит также очень привлекательно.

видео дня

Как пишет Википедия, так случилось, что первая жена Трампа была не Мелания - они познакомились с новоизбранным президентом после его двух браков. Их отношения быстро стали объектом интереса публики.

Мелания Трамп
Мелания Трамп фото в молодости / скриншот с YouTube

Уже в 2005 году пара поженилась, а в 2006 году у них родился сын Баррон Трамп. Он не стал первенцем политика, ведь в предыдущих отношениях появились другие дети Трампа: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп, Эрик Трамп - от первой жены и Тиффани Трамп от второй.

Дональд Трамп семья
Семья Дональда Трампа / скриншот из видео

Через 11 лет после рождения сына Мелания Трамп столкнулась с новой ответственностью из-за президентских амбиций мужа - стала Первой леди США. Вместе с этим статусом она была признана единственной среди жен президентов США, родным языком которой не был английский.

По состоянию на 2025 год Мелания остается одной из самых обсуждаемых личностей среди бывших первых леди США. Её стиль, благотворительная деятельность и умение держаться на публике сделали её символом элегантности.

Другие новости:

Кто такая Мелания Трамп?

Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 до 2021 года, и с 2025 года как жена Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Мелания Трамп Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Нужны уступки": кандидат в госсекретаре США рассказал, как завершить войну

"Нужны уступки": кандидат в госсекретаре США рассказал, как завершить войну

19:49Украина
Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

18:58Украина
Беларусь создала 14 новых отрядов: политик сказал, куда их отправлят в феврале

Беларусь создала 14 новых отрядов: политик сказал, куда их отправлят в феврале

18:46Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала важное заявление о своем состоянии

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала важное заявление о своем состоянии

Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:49

"Нужны уступки": кандидат в госсекретаре США рассказал, как завершить войну

19:39

США ввели новый мощный пакет санкций против РФ: что попало под удар

19:18

Настя Короткая вернулась с детьми Беднякова в Киев - что произошло

18:58

Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

18:46

Беларусь создала 14 новых отрядов: политик сказал, куда их отправлят в февралеВидео

Поглощение Беларуси может стать "успокоительным" для Путина в обмен на перемирие с Украиной - БульбаПоглощение Беларуси может стать «успокоительным» для Путина в обмен на перемирие с Украиной - Бульба
18:36

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

18:26

Вступление в НАТО и Волынская трагедия: главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды

17:43

24 часа и вкуснятина: как превратить незрелое авокадо в спелое - что положить

17:40

РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

Реклама
17:39

Единственная среди Первых леди США: особенности Мелании Трамп и ее семьи

17:34

Когда будет следующий ракетный удар РФ по Украине - прогноз эксперта

17:20

Беларусь может стать "разменной монетой": названа цель РФ на мирных переговорахВидео

17:20

Выбили козыри из рук Кремля: как Украина изменила правила игры на Курщине - Ягун

17:14

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

17:11

Почему в пачках от чипсов так много воздуха: эксперты указали на нюанс

16:35

"Россияне об этом не думают": ВСУ могут осуществить неожиданную операцию в Крыму

16:35

"Не хотела даже жить": Тоня Матвиенко сделала громкое публичное заявление

16:33

Россия очень хочет прекращения огня: генерал-майор назвал важный нюансВидео

16:31

Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

16:26

Доллар "полетит" вверх: экономист спрогнозировал, каким будет курс в 2025 году

Реклама
16:24

"Копия" Дарта Вейдера: во Вьетнаме нашли гигантское странное создание

16:08

Почему собаки наклоняют голову, когда мы с ними говорим: неожиданные причиныВидео

15:37

ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

15:30

Цены "падать" не будут: в Украине изменилась стоимость популярных продуктов

15:22

Как быстро размягчить масло: топ-4 самых простых способа

15:16

"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

14:59

Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленныхФото

14:50

"Маленький Позитивчик": Алексей Завгородний впервые стал отцом - фото младенца

14:42

Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

14:13

"Порошенко нарядился в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне" - Гладких

14:13

Более 80% женщин ошибаются: как определить размер груди правильно

14:06

Учет 17-летних призывников: Зеленский уже подписал закон - что изменится

13:54

"Полный провал": Путин не достиг целей до 20 января - как ВСУ переиграли врага

13:41

Надвигается антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода 16 января

13:21

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

13:13

"Уже три операции": шоумен-воин Максим Нелипа получил ранение на фронте

13:12

На каком пальце правильно носить обручальное кольцо - приметы и суеверия

12:52

Ни НАТО, ни гарантий безопасности: может ли Украина остаться ни с чем - ЯгунВидео

12:52

Массированная атака по Украине: удалось ли РФ достичь своих циничных целей

12:51

Аэродромам РФ приготовиться: ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов

Реклама
12:49

Звезды-двойники: кто из украинских актеров очень похожи друг на друга

12:49

Козырь в рукаве: у Байдена придумали хитрый план для переговоров с РФ - CNN

12:20

Бомба рецепт: шикарный салат из трех ингредиентов - очень бюджетное блюдоВидео

12:04

Добиваются взрыва: россияне целились по украинскому газохранилищу - что известно

11:48

Станет в разы быстрее: как ускорить зарядку телефона

11:44

Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БпЛА - сколько сбито

11:39

Барбара Брыльска прокомментировала слухи про свою смерть

11:37

Зеленский приехал в Польшу: в чем цель визита и с кем он встретится

11:35

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Собакам - гнев, Кроликам - трудности

11:30

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: до какой даты

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять