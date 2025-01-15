Единственная среди Первых леди США: особенности Мелании Трамп и ее семьи

Дональд Трамп в молодости был женат дважды, но, похоже, только в более зрелом возрасте нашел свою любовь - третью жену, о которой есть несколько интересных фактов.

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Жена Дональда Трампа продолжает поражать своей элегантностью / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump/

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Мелания стала третьей женой Трампа

Жена Трампа была в центре внимания прессы еще с молодости

Мелания отличается среди других Первых леди США одной особенностью

Дональд Трамп за считанные дни во второй раз официально станет президентом США. Но кроме его политических достижений, у политика была достаточно интересная личная жизнь. В частности, мало кто знает об особых фактах из биографии его третьей жены Мелании Трамп.

Главред узнал, что она родилась 26 апреля 1970 года в Словении. Мелания Трамп в молодости начала карьеру модели, которая привела ее на международную арену. Она работала в Европе и США, появляясь на обложках известных журналов, в частности Vogue и Harper's Bazaar. Фото жены республиканца в молодости до сих пор вызывают восхищение. Хотя стоит добавить, что Мелания Трамп, возраст которой сейчас 54 года, выглядит также очень привлекательно.

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Как пишет Википедия, так случилось, что первая жена Трампа была не Мелания - они познакомились с новоизбранным президентом после его двух браков. Их отношения быстро стали объектом интереса публики.

Мелания Трамп фото в молодости / скриншот с YouTube

Уже в 2005 году пара поженилась, а в 2006 году у них родился сын Баррон Трамп. Он не стал первенцем политика, ведь в предыдущих отношениях появились другие дети Трампа: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп, Эрик Трамп - от первой жены и Тиффани Трамп от второй.

Семья Дональда Трампа / скриншот из видео

Через 11 лет после рождения сына Мелания Трамп столкнулась с новой ответственностью из-за президентских амбиций мужа - стала Первой леди США. Вместе с этим статусом она была признана единственной среди жен президентов США, родным языком которой не был английский.

По состоянию на 2025 год Мелания остается одной из самых обсуждаемых личностей среди бывших первых леди США. Её стиль, благотворительная деятельность и умение держаться на публике сделали её символом элегантности.

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Кто такая Мелания Трамп? Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 до 2021 года, и с 2025 года как жена Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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