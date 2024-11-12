Мелания Трамп грубо обошлась с Джилл Байден: что случилось

Мелания Трамп проигнорировала протокольное мероприятие.

https://glavred.info/starnews/melaniya-tramp-grubo-oboshlas-s-dzhill-bayden-chto-sluchilos-10613705.html Ссылка скопирована

Мелания Трамп проигнорировала Джилл Байден / Коллаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, drbiden

Коротко:

Что сделала Мелания Трамп

Что будет дальше

Первая леди США и жена Дональда Трамп Мелания Трамп не присоединится к Дональду Трампу в Белом доме, несмотря на приглашение от президента Джо Байдена и первой леди Джилл Байден.

Как пишет The Daily Mail, в США есть традиция, которая касается выборов нового президента. Когда уходящий президент принимает нового избранного в Овальном кабинете, первая леди приглашает свою преемницу на чай в резиденцию.

видео дня

Так, в свое время Мишель Обама пригласила Меланию Трамп на чай в Желтую комнату после выборов 2016 года.

Известно, что Мелания и Джилл еще не разговаривали после поражения Камиллы Харрис, хотя их мужья имели сердечный телефонный разговор, утверждают источники.

"Госпожа Трамп не пойдет, и они не разговаривали", — сообщил осведомленный источник. В последний раз Джилл Байден и Мелания Трамп виделись на похоронах Розалин Картер в ноябре прошлого года. На похоронах присутствовали все ныне живущие бывшие первые леди.

К слову, в сети было много сообщений о том, что Мелания Трамп намерена быть первой леди по совместительству и, возможно, даже не будет жить в Белом доме полный рабочий день. Она еще не объявила о повестке дня или о найме сотрудников.

Можно сказать, что Мелания Трамп буквально наследует своего мужа. Так, четыре года назад Дональд Трамп пренебрег Джо Байденом после того, как Байден победил его.

Кто такая Мелания Трамп? Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что в Сети уже придают сомнению искренность чувств первой леди США Мелании Трамп к ее мужу. Все дело в том, что Дональд Трамп поблагодарил жену за поддержку, но в ответ она подставили щеку мужу для поцелуя, а не губы.

Кроме того, недавно стало известно о том, что Мелания Трамп намеренно отказалась от зарубежной поездки из-за разногласий по поводу позора Дональда Трампа. Мелания якобы была в ярости из-за мужа и хотела, чтобы ему было стыдно за сексуальный скандал со Сторми Дэниелс, при этом она тщательно скрывала истинные чувства от публики.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред