Хочет капитуляции Украины: Путин заявил, что готов к переговорам с США – ISW

Кремль якобы готов вести переговоры с Соединенными Штатами о войне в Украине, но не хочет отступать от своих требований.

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У Путина подтвердили готовность России к мирным переговорам с администрацией Трампа / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада территориальной обороны, Командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот

Кратко:

Путин якобы готов к переговорам с Трампом

РФ выдвинула условия для завершения войны в Украине

Хозяин Кремля Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами относительно войны в Украине, однако выдвинул ультимативное требование – полную капитуляцию Украины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 20 января.

Путин созвал заседание Совета безопасности России, на котором он вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердили готовность России к мирным переговорам с новой администрацией президента США Дональда Трампа, пишет ISW.

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При этом президент РФ подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта, что, по его словам, включает выполнение жестких требований России.

"Высокопоставленные чиновники Кремля, в частности Путин и Лавров, в течение последних недель неоднократно подчеркивали, что Кремль отказывается рассматривать любые компромиссы относительно требований Путина, выдвинутых в конце 2021 – начале 2022 года. Эти требования включают постоянный "нейтральный" статус Украины, отказ от вступления в НАТО, строгие ограничения на численность украинской армии и отстранение украинского правительства от власти", - говорится в сообщении.

Путин также заявил, что в 2021 году тогдашний президент США Джо Байден предлагал отложить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, но даже это не предотвратило российское вторжение, которое, по его словам, было "неизбежным из-за действий НАТО".

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января заявил о намерениях добиться завершения российско-украинской войны. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно быстрее".

Также Трамп заявил, что Россия столкнется с "большими проблемами", если российский диктатор Владимир Путин откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский "хочет заключить сделку".

"Не знаю, хочет ли этого Путин. Он должен заключить сделку. Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Госсекретарь США Марко Рубио сразу после утверждения в должности заявил, что достижение мира в Украине является приоритетом для администрации Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. При этом Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.

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"Мирный" план Путина и реакция Запада В июне 2024 года российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров. При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции. Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля. "Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони. По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

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