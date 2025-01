ВСУ на подступах к городу: враг потерял позиции под Торецком - ISW

Что сообщили аналитики:

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжала атаки под городом Торецк и возле населенных пунктов Диловка, Крымское и Щербиновка. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Несмотря на это украинским военным недавно удалось продвинуться на Торецком направлении, а именно на северо-запад города. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 26 января.

Аналитики также зафиксировали продвижение вражеских войск - оккупационная армия РФ, согласно геолокационным кадрам за 27 января, пробилась вперед у Торецкой шахты, что на севере города.

Также в отчете ISW говорится о продвижении российских захватчиков возле других двух крупных городов Донецкой области - Часового Яра и Курахово.

Напомним, Главред писал, что начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил о том, что враг пытается продвигаться, чтобы получить возможность двигаться в направлении Константиновки и Часового Яра.

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины "разбили" группу захватчиков на Торецком направлении, которые пытались штурмовать позиции ВСУ. За несколько минут "смешались с бетоном около десятка оккупантов".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты контролируют часть Торецка Донецкой области, однако значительная территория города находится под огневым влиянием украинских бойцов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.