Россияне готовят 'котел' для ВСУ в Донецкой области: Ступак раскрыл опасное направление

Сейчас российские оккупанты режут дорогу от Очеретино, там будет вырисовываться другой "котел".

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Армия РФ может устроить "котел" на Донетчине / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы Ступака:

Какова ситуация в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступа

Планы наступления оккупантов могут сорваться из-за действий ВСУ

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал о том, что в Донецкой области российские войска могут попытаться устроить "котел", учитывая ситуацию в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления.

Ступак в интервью для OBOZ.UA рассказал, не планирует ли враг выровнять полукруг, который вырисовывается на карте боевых действий в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступа.

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"Я на их месте хотел бы не выровнять, а сделать "котел". Потому что, если провести прямую линию от Покровска до Часового Яра, можно увидеть, насколько глубокая эта "чаша" - 1200 квадратных километров", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что планы оккупантов могут и сорваться, ведь есть еще ситуация на земле, где Силы обороны Украины оказывают сопротивление.

По оценкам Ступака, российской армии не удастся устроить большой "котел", но может удаться сделать маленькие.

"Сделать огромный "котел" не удается, но маленькие - да. И они, к сожалению, это делают. Большая Новоселка, Курахово. Сейчас они режут дорогу от Очеретино, там будет вырисовываться другой "котел". Заполнить "мини-котлами" этот большой "котел" - это стратегическая цель россиян", - рассказал экс-сотрудник СБУ.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Наступление РФ - какова ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщил Главред, что генерал ВСУ Игорь Романенко раскрыл новую цель россиян на Днепропетровщине. Известно, что поселок городского типа Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области фактически потерял свое значение с точки зрения оборонительного опорного пункта.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что ВСУ может потерять юг Донецкой области. Он отметил, что ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области. Поскольку потеря Великой Новоселки создает угрозу для потери юга Донецкой области.

В ВСУ ответили, оккупировали ли российские войска Великую Новоселку. Российские СМИ начали распространять информацию о том, что якобы армия РФ захватила Великую Новоселку в Донецкой области. Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявления росСМИ и заявил, что в поселке продолжаются бои.

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