Наталья Валевская впервые показала нового бойфренда

Он - ровесник бывшего мужа Валевской.

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Наталья Валевская новости - Наталья Валевская показала фото с новым возлюбленным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Вкратце:

Валевская после расставания с Пригладем нашла себе нового мужчину

На юбилей возлюбленного артистка показала первые фото с ним

Украинская певица Наталья Валевская в мае 2023 года сообщила, что больше не одинока. Тогда она впервые после развода рассказала, что нашла нового мужчину, который делает ее счастливой.

Своего избранника артистка все это время скрывала от публики. И лишь сегодня, в день его 50-летия, решилась показать его поклонникам.

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Так в своем блоге в Instagram Валевская опубликовала несколько фото с бойфрендом, и оставила для него доброе пожелание. "С юбилеем, Любимый. Пусть Господь помогает на каждом жизненном шаге! Мечтай! Планируй! Достигай! И пусть наступит Мир над Украиной", - написала певица.

И хоть лицо избранника Валевская не показала, поклонники певицы рады, что она счастлива в новом союзе, и также передают поздравления ее мужчине.

Наталья Валевская новости - Наталья Валевская показала фото с новым возлюбленным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Это - первый крупный роман Натальи Валевской после развода. В июне 2022 года певица сообщила о завершении 20-летних отношений (18 из них - в официальном браке) с продюсером Владимиром Пригладем. Бывшие супруги не раскрыли причину их расставания.

Наталья Валевская с бывшим мужем Владимиром Пригладем / instagram.com/valevska_official

Известно, что после расставания с Валевской Пригладь в феврале 2023 года вновь женился, а в октябре 2023 года в третий раз стал отцом - у него появился сын.

Владимир Пригладь с новой женой и сыном / instagram.com/_alenka_zel_

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Также жена создателя Мира наизнанку Дмитрия Комарова, украинская ведущая и модель Александра Кучеренко, вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление.

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Кто такая Наталья Валевская? Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.

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