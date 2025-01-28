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Доллар "летит" вверх: НБУ установил новый курс валют

Руслана Заклинская
28 января 2025, 17:37
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Нацбанк повысил курс доллара выше 42 гривен.
Доллар 'летит' вверх: НБУ установил новый курс валют
НБУ поднял курс доллара выше 42 гривен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет официальный курс доллара и евро 29 января
  • Каким будет курс доллара и евро в обменниках 29 января

Официальный курс доллара на среду, 29 января, установили на уровне 42,02 гривен за доллар. Курс растет второй день подряд, по сравнению с предыдущим днем гривна ослабла на 7 копеек. Об этом говорится на сайте НБУ.

Относительно евро, национальная валюта укрепила свои позиции. Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек и составляет 43,78 гривны за один евро.

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На межбанковском рынке курс доллара колеблется в пределах 42,05-42,08 гривны за доллар (купля-продажа) по сравнению с предыдущим днем. В то же время евро торговался на уровне 43,81- 43,83 гривны за евро по состоянию на 16:00.

В обменниках Украины средний курс доллара на 29 января составляет 42,27 гривны за доллар, а продать доллар можно в среднем по курсу 42,22 грн. Относительно евро, курс покупки составляет 44,45 гривны за евро, а курс продажи - 44,15 гривны за евро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, официальный курс доллара на 27 января установили на уровне 41,93 гривны за доллар, что означает укрепление гривны на 5 копеек. В то же время курс евро повысился на 25 копеек, достигнув 43,92 грн/евро.

Также руководитель казначейского департамента Глобус Банка Тарас Лесовой отметил, что январь стал "триггером" для валютного рынка, поэтому фиксировались новые рекорды и высокий спрос на валюту. В конце января официальный курс доллара, по прогнозам, будет колебаться в пределах 42-42,3 гривен за доллар.

Как сообщал Главред, в 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, однако значительных колебаний на валютном рынке не ожидается. До конца года доллар может достичь уровня 45 гривен, отметил эксперт Сергей Фурса.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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