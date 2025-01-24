Уже далеко за 100 гривен: цены на популярный овощ достигли апогея

Вы узнаете:
- Сколько сейчас стоят огурцы в Украине
- Сколько они стояли в аналогичный период в прошлом году
В Украине наблюдается тенденция к снижению цены на тепличные огурцы, несмотря на ограниченное предложение этой продукции в местных хозяйствах. В то же время они остаются больше, чем в прошлом году.
По данным аналитиков проекта EastFruit, производители вынуждены снижать цены из-за низкого уровня торговой активности. Кроме того, ухудшение качества огурцов дополнительно способствует снижению цен в данном сегменте.
С начала текущей недели стоимость огурцов на украинском рынке упала в среднем на 11%.
На сегодняшний день продукция реализуется по цене 90–125 грн/кг ($2,14–2,98/кг), тогда как неделю назад максимальная стоимость достигала 140 грн/кг ($3,34/кг).
Основным каналом сбыта для тепличных хозяйств остаются розничные сети, но их представители, как и оптовые компании, существенно сократили объемы закупок, ссылаясь на низкий спрос со стороны потребителей.
Несмотря на заметное снижение цен, тепличные огурцы в Украине всё же стоят в среднем на 27% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.
При этом предложение остается ограниченным, а поставки из-за рубежа отличаются нестабильностью. Ожидается, что большинство украинских тепличных комбинатов начнут предлагать новые партии огурцов ближе к концу февраля.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Недавно исполнительный директор ассоциации Союз птицеводов Украины Сергей Карпенко сообщил, что в Украине резко упали цены на яйца. По его словам, в IV квартале выросло промышленное производство яиц, сократился экспорт из-за высоких отпускных цен. В результате на рынке фиксировалось избыточное предложение, рост конкуренции, что и привело к снижению стоимости.
Как писал Главред, в Украине цены на лук начали снижаться. Основными факторами, повлекшими падение стоимости, являются ухудшение качества лука, заложенного в хранилища на 2024 год, а также уменьшение спроса на этот овощ.
Между тем на цена на тепличные помидоры увеличивается. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, в это время года основным поставщиком продукции традиционно является Турция, однако неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся в стране последние несколько недель, значительно сократили объемы экспорта тепличных овощей.
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