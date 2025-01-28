Трамп поручил разработать план создания 'Железного купола': к чему готовятся в США

Трамп поставил целью сдерживание возможного агрессора и защиту граждан и важнейших объектов инфраструктуры от любых атак.

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Трамп ожидает план-создание "Железного купола" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

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Что готовятся защитить в США с помощью "Железного купола"

Как Трамп будет сдерживать возможного агрессора и защищать граждан

В понедельник, 27 января, Дональд Трамп подписал указ о создании системы противовоздушной обороны "Железный купол" для США с целью продвижения политики "мира с позиций силы".

В указе американский президент подчеркнул, что за последние 40 лет "угроза со стороны стратегических вооружений нового поколения стала более интенсивной и сложной, потому что равные и почти равные противники разрабатывают системы доставки нового поколения и собственные интегрированные средства противовоздушной и противоракетной обороны на своей территории".

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В документе подчеркивается, что политика США, направленная на достижение цели "мир с позиций силы", предусматривает обеспечение всеобщей обороны граждан и страны путем развертывания и поддержания противоракетного щита следующего поколения.

Трамп поставил целью сдерживание возможного агрессора и защиту граждан и важнейших объектов инфраструктуры от любого иностранного воздушного нападения на страну. Также в указе указывается на необходимость гарантировать надежный потенциал для нанесения ответного удара.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Трамп поручил министру обороны в течение 60 дней с момента издания приказа представить эталонную архитектуру, требования, базирующиеся на имеющихся возможностях, и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.

План должен включать, среди прочего, защиту США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также от других средств воздушного нападения нового поколения. Кроме того, в документе ставится задача разработки новых систем перехвата, а также предлагается разработать и развернуть потенциал для поражения ракетных атак до запуска и на активном участке полета.

В заявлении Белого дома отмечается необходимость внедрения безопасной цепи поставок всех компонентов новой системы.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал поручить военным создание "непроницаемого купола для защиты нашего народа" по образцу израильской системы противоракетной обороны.

Новости США

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Госдепартамент США приостановил помощь Украине. По информации издания, госсекретарь США Марко Рубио в пятницу выпустил новые указания, которые приостанавливают финансирование большинства имеющихся программ иностранной помощи на 90 дней.

Стало известно, что США слили секретные данные разведки новым властям Сирии. Чиновники сообщили, что обмен данными разведки состоялся через прямой контакт с новой сирийской властью, а не через третьи стороны. Пока неизвестно, какую политику в отношении Сирии будет проводить Дональд Трамп.

В Кремле паникуют из-за решения США, ведь Трамп отправил Путину тревожный сигнал. Сейчас ходят слухи, что Трамп может даже использовать 330 млрд долларов замороженных российских государственных активов, угрожая передать их Киеву для покупки американского оружия.

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