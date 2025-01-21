Трамп возобновил указ о смертной казни: чем это грозит США

Известно, что смертная казнь в США является легальной мерой наказания в 27 штатах.

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Трамп вернул смертную казнь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Ключевые тезисы:

Смертная казнь в США является легальной мерой наказания

Трамп приказал генеральному прокурору обращаться в федеральную юрисдикцию и требовать смертной казни

Президент США Дональд Трамп вернул смертную казнь своим приказом. Подписанный документ обязывает обеспечить все штаты достаточным количеством смертельных инъекций для казни заключенных.

"Приказ Трампа, изданный всего через несколько часов после того, как он вернулся в Белый дом, заставляет Министерство юстиции не только требовать смертной казни в соответствующих федеральных случаях, но и способствовать сохранению смертной казни в штатах, которым трудно поддерживать достаточные запасы смертельных инъекционных препаратов", - отмечает The Washington Post. видео дня

Трамп приказал генеральному прокурору обращаться к федеральной юрисдикции и требовать смертной казни "независимо от других факторов", если дело касается убийства сотрудника правоохранительных органов или преступлений, влекущих смертную казнь, "совершенных иностранцем, который незаконно находится в этой стране".

Он также поручает генеральному прокурору попытаться отменить прецеденты Верховного суда, которые "ограничивают полномочия государственных и федеральных правительств применять смертную казнь".

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

"Важнейшая обязанность правительства заключается в том, чтобы защитить своих граждан от отвратительных действий, и моя администрация не потерпит попыток поставить в тупик и отменить законы, которые санкционируют смертную казнь против тех, кто совершает ужасные акты насилия против американских граждан", - говорится в указе Трампа.

Известно, что смертная казнь в США является легальной мерой наказания в 27 штатах. Однако, в восьми штатах на нее были наложены разного рода моратории.

Новости США

Напомним, как ранее сообщал Главред, что после инаугурации Трамп сделал важное заявление о войне в Украине. Он заявил о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно скорее".

Также известно, что Дональд Трамп поставил на паузу помощь другим странам на три месяца. Президент призывает пересмотреть эти программы на предмет "программной эффективности" и определить, соответствуют ли они внешней политике США. Управление по управлению и бюджету "обеспечит соблюдение этой паузы".

Тарас Загородний назвал сценарий окончания войны при Трампе. Он считает, что вполне вероятно, что на самом деле Россию ждет судьба Советского Союза, а именно ее развал. Многие эксперты и аналитики утверждают, что республиканцу вряд ли удастся положить конец стране-агрессору России окончательно.

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