После инаугурации Трамп сделал важное заявление о войне в Украине: что сказал

Президент США заявил о планах встретиться с российским диктатором Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены.

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Трамп рассказал о планах встречи с Путиным / Фото: x.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы:

Война с Украиной и Россией не должна была начинаться

У Трампа готовят переговоры с Путиным

Российско-украинская война должна закончиться "как можно быстрее"

Президент США Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января заявил в разговоре с журналистами в Овальном кабинете о намерениях добиться завершения российско-украинской войны. По словам главы Белого дома, война между Россией и Украиной должна завершиться "как можно быстрее".

Трамп также заявил о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. По его словам, процесс уже идет, пишет CNN.

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"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", - сказал Трамп.

Вспоминая свои заявления как кандидата на президентских выборах о том, что он может положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь цели.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, во во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну России против Украины и поручил после инаугурации организовать звонок хозяину Кремля Владимиру Путину. Цель звонка - обсудить личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

По данным СМИ, мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - заморозку боевых действий.

Будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что на пути к прекращению войны в Украине есть три ключевых вопроса. Первый - кто должен быть за столом переговоров, второй - как привести их за стол переговоров, третий - какими должны быть рамки сделки.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

"Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим", - сказал он.

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