Вражеские дроны ударили по домам: РФ атаковала два крупных города Украины

Угроза применения врагом ударных дронов все еще не миновала.

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Враг выпустил по меньшей мере около 10 БпЛА по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, иллюстративное, facebook.com/DSNSKHARKIV

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Враг всю ночь атаковал Украину ударными БпЛА

В Харькове дрон РФ ударил по частному дому

В Сумах зафиксировано повреждение дома и админзданий

В ночь на 26 января об опасности применения страной-агрессором Россией ударных БпЛА сразу в нескольких областях Украины сообщили Воздушные Силы ВСУ, после чего взрывы прогремели в Харькове и Сумах.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город подвергся атаке БпЛА. Враг ударил дроном в частный дом в Основянском районе. Предварительно, известно о повреждении окон, крыши и части здания.

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"К счастью, информации о пострадавших нет. Профильные службы уже работают на месте: обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь", - добавил он.

Атакован этой ночью был и город Сумы. В Сумской областной военной администрации сообщили, что в результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания.

"В результате атаки пострадавших нет. На местах взрывов работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, сколько всего враг выпустил ударных дронов по Украине, однако в Сумской ОГА отметили, что только в небе над областью зенитчики сбили 7 "Шахедов" РФ.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Российские атаки дронами на Украину - последние новости

Напомним, только вчера, 25 января, российские оккупанты запустили по Украине две ракеты Х-59/69 и 61 дрон. Среди дронов были как "Шахеды", так и беспилотники-имитаторы различных типов.

Как писал Главред, в частности армия страны-агрессора РФ нанесла удар беспилотниками по Шевченковскому району Харькова, в результате чего есть пострадавшие.

Накануне, в результате ночной атаки РФ дронами в Киевской области ранения получила пятилетняя девочка. Она была госпитализирована в больницу - жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

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Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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