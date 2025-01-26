Вражеские дроны ударили по домам: РФ атаковала два крупных города Украины

Главное:
- Враг всю ночь атаковал Украину ударными БпЛА
- В Харькове дрон РФ ударил по частному дому
- В Сумах зафиксировано повреждение дома и админзданий
В ночь на 26 января об опасности применения страной-агрессором Россией ударных БпЛА сразу в нескольких областях Украины сообщили Воздушные Силы ВСУ, после чего взрывы прогремели в Харькове и Сумах.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город подвергся атаке БпЛА. Враг ударил дроном в частный дом в Основянском районе. Предварительно, известно о повреждении окон, крыши и части здания.
"К счастью, информации о пострадавших нет. Профильные службы уже работают на месте: обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь", - добавил он.
Атакован этой ночью был и город Сумы. В Сумской областной военной администрации сообщили, что в результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания.
"В результате атаки пострадавших нет. На местах взрывов работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, сколько всего враг выпустил ударных дронов по Украине, однако в Сумской ОГА отметили, что только в небе над областью зенитчики сбили 7 "Шахедов" РФ.
Российские атаки дронами на Украину - последние новости
Напомним, только вчера, 25 января, российские оккупанты запустили по Украине две ракеты Х-59/69 и 61 дрон. Среди дронов были как "Шахеды", так и беспилотники-имитаторы различных типов.
Как писал Главред, в частности армия страны-агрессора РФ нанесла удар беспилотниками по Шевченковскому району Харькова, в результате чего есть пострадавшие.
Накануне, в результате ночной атаки РФ дронами в Киевской области ранения получила пятилетняя девочка. Она была госпитализирована в больницу - жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.
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Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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