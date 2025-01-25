Ребенок ранен в результате взрыва дрона РФ: детали прилета по многоэтажке у Киева

Главное:
- В Киевской области ранения получила пятилетняя девочка в результате удара РФ
- Ребенка госпитализировали в больницу
В результате дронового удара армии страны-агрессора РФ в Киевской области ранения получила пятилетняя девочка.
Как говорится в сообщении в Telegram Национальной полиции, ребенка госпитализировали в больницу.
В Нацполиции уточнили, что правоохранители Киевской области продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.
"Пока известно о пострадавшем 5-летнем ребенке. Она госпитализирована в больницу – жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Полиция Киевской области продолжает фиксировать последствия вражеской атаки", - сказано в сообщении.
Что говорят в ГСЧС
Как уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов в Вишневом – завершены.
В 11:30 работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов в Бучанском районе также завершены.
Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала Украину 61 дроном. Сбитые дроны нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, авто.
Как сообщал Главред, под Киевом Шахед влетел в 9-этажку, есть разрушения. В многоэтажке были разрушены балконы 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов разрушено перекрытие лестничной клетки.
Напомним, ранее РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие. Пожар вспыхнул в частном доме и в многоэтажке. После этого стало известно, что в ночь на 24 января Украину атаковали почти 60 дронов - силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областях. Противовоздушная оборона уничтожила 25 дронов.
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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
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