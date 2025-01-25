РФ бьет по Харькову ударными дронами, есть раненые и "прилеты"

Важно:
- По предварительной информации есть пострадавшие
- На месте попадания вражеского дрона возник пожар
Армия страны-агрессора РФ нанесла удар беспилотниками по Шевченковскому району Харькова, в результате есть пострадавшие, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Как написал он в своем Telegram, на месте попадания вражеского дрона возник пожар.
"Зафиксирован еще один удар — предварительно — БПЛА "Молния" в Шевченковском районе. По предварительной информации есть пострадавшие люди и машины. На месте прилета пожар", — написал Терехов.
В результате удара российским БпЛА, нанесенного по Холодногорскому району Харькова, в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением, сообщил городской голова.
"Наши специалисты уже работают над возобновлением подачи услуг в дома харьковчан", - написал Терехов.
В результате удара БПЛА, нанесенного ВС РФ по Холодногорскому району Харькова, пострадали три человека, сообщил позже Терехов.
"Двум женщинам и одному мужчине была оказана медицинская помощь на месте", - написал Терехов.
Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала Украину 61 дроном. Сбитые дроны нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, авто.
Как сообщал Главред, под Киевом Шахед влетел в 9-этажку, есть разрушения. В многоэтажке были разрушены балконы 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов разрушено перекрытие лестничной клетки.
Напомним, ранее РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие. Пожар вспыхнул в частном доме и в многоэтажке. После этого стало известно, что в ночь на 24 января Украину атаковали почти 60 дронов - силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областях. Противовоздушная оборона уничтожила 25 дронов.
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Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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