В центре Киева гремели взрывы: стали известны подробности атаки БпЛА РФ

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, в центре были слышны звуки БпЛА и взрывы.

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Силы обороны сбили российский беспилотник / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

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В результате падения обломков БпЛА поврежден автомобиль

Обломки разорвали двигатель и частично салон автомобиля

В Киеве обломки сбитого вражеского дрона упали в Соломенском районе в четверг, 16 января. По предварительным данным пострадавших нет, в результате повреждено авто.

"В результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе поврежден автомобиль. К счастью, без пострадавших", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Силы противовоздушной обороны работали в центре Киева.

"В центре столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко в Telegram.

Ранее в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Позже в разных районах города, в том числе в центре, были слышны звуки пролетавших беспилотников и взрывы.

Как позднее уточнил мэр Киева Виталий Кличко, в результате падения обломков разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара не было.

Кроме того, падение обломков вражеского дрона в четверг днем зафиксировано еще в одном районе Киева – Днепровском.

"В Днепровском районе зафиксировано падение обломков дрона, есть незначительное повреждение фасада, без пострадавших", - написал Ткаченко.

Воздушные атаки РФ - последние новости по теме

Напомним, ранее РФ запустила по Украине 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов, 27 беспилотников-имитаторов - не достигли целей (были локационно потеряны).

Ранее сообщалось, что в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ производит не менее 30-50 дронов "Шахедов" в сутки, поэтому враг может использовать все эти беспилотники для ударов по Украине, заявил военный эксперт Роман Свитан.

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