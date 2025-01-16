Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В центре Киева гремели взрывы: стали известны подробности атаки БпЛА РФ

Алексей Тесля
16 января 2025, 13:26
2172
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, в центре были слышны звуки БпЛА и взрывы.
Атака дронов
Силы обороны сбили российский беспилотник / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Важно:

  • В результате падения обломков БпЛА поврежден автомобиль
  • Обломки разорвали двигатель и частично салон автомобиля

В Киеве обломки сбитого вражеского дрона упали в Соломенском районе в четверг, 16 января. По предварительным данным пострадавших нет, в результате повреждено авто.

"В результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе поврежден автомобиль. К счастью, без пострадавших", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

видео дня

Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Силы противовоздушной обороны работали в центре Киева.

"В центре столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко в Telegram.

Ранее в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Позже в разных районах города, в том числе в центре, были слышны звуки пролетавших беспилотников и взрывы.

Как позднее уточнил мэр Киева Виталий Кличко, в результате падения обломков разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара не было.

Кроме того, падение обломков вражеского дрона в четверг днем зафиксировано еще в одном районе Киева – Днепровском.

"В Днепровском районе зафиксировано падение обломков дрона, есть незначительное повреждение фасада, без пострадавших", - написал Ткаченко.

Воздушные атаки РФ - последние новости по теме

Напомним, ранее РФ запустила по Украине 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов, 27 беспилотников-имитаторов - не достигли целей (были локационно потеряны).

Ранее сообщалось, что в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ производит не менее 30-50 дронов "Шахедов" в сутки, поэтому враг может использовать все эти беспилотники для ударов по Украине, заявил военный эксперт Роман Свитан.

Другие новости:

Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Виталий Кличко атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину атакует ранняя весна: названа дата резкого потепления

Украину атакует ранняя весна: названа дата резкого потепления

14:17Синоптик
РФ уничтожила важные объекты на Покровском направлении: в ВСУ раскрыли угрозы

РФ уничтожила важные объекты на Покровском направлении: в ВСУ раскрыли угрозы

13:35Украина
В центре Киева гремели взрывы: стали известны подробности атаки БпЛА РФ

В центре Киева гремели взрывы: стали известны подробности атаки БпЛА РФ

13:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицы

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицы

Последние новости

14:17

Украину атакует ранняя весна: названа дата резкого потепления

13:48

В Хмельницком мать выбросила новорожденного ребенка на помойку: детали

13:36

Трамп не заявил официально: дипломат назвал нюансы прекращения огня в Украине

13:35

РФ уничтожила важные объекты на Покровском направлении: в ВСУ раскрыли угрозы

13:34

"Незабываемые дни": Вера Брежнева опубликовала интригующий поцелуй

Трамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – ЯременкоТрамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – Яременко
13:26

В центре Киева гремели взрывы: стали известны подробности атаки БпЛА РФ

12:53

Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

12:53

"Это было разрушительно": Ева Лонгория в слезах рассказала про эвакуацию

12:53

"Массовая мобилизация" спасателей: в ГСЧС сделали важное заявление

Реклама
12:45

РФ завершает аннексию Беларуси: в ISW предупредили о серьезных угрозах для мира

12:40

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

12:24

Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

12:05

Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

11:54

Настоящую видно сразу: как проверить икру на натуральность

11:53

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Быкам - негатив, Крысам - споры

11:52

Прекращение огня в Украине: Зеленский ответил, начались ли переговоры с Россией

11:45

"Ему нравится Путин": как симпатия Трампа к диктатору РФ заденет Украину - ЯгунВидео

11:42

В России прогремели взрывы: атакован один из ключевых объектов ВПК - ЦПД

11:27

Маша Машкова в очередной раз унизила отца-путиниста

11:17

Фантастически быстрый рецепт: удивительно вкусная намазка за 5 минутВидео

Реклама
11:14

В Украину идут морозы в -10: синоптики назвали самые холодные дни

11:07

"Россияне в панике отступают": ВСУ заходят в тыл врага на Курщине - Ягун

11:01

"Тушка Путин покинет мир": эксперт о сценарии Лукашенко на выборах в БеларусиВидео

10:55

Шаг вправо, шаг влево - скандал: самые ревнивые знаки зодиака

10:54

"Беженец": беглец Иван Дорн объединился с россиянами и попал в скандал

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 января (обновляется)

10:19

Отключения света вернутся: стало известно, при каком морозе будут действовать графикиВидео

10:03

Один из мобильных операторов повышает цены: когда и насколько подорожают услуги

09:46

"Напоминает клетку людоедов": Ксения Мишина рассказала об увольнении с ТЕТ

09:18

Франция и Британия обсуждают отправку миротворцев в Украину: СМИ назвали 3 сценария

09:08

Важное соглашение с Зеленским: в Киев прибыл премьер Британии - The Guardian

08:29

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

РФ перебрасывает дивизион катеров из Крыма: готовится операция на Херсонщине - АТЕШ

08:10

Купянское направление: как продвигается фронтмнение

08:02

"Мы все хорошо помним": известный ведущий рассказал, что ждет беглеца Потапа

07:40

В прощальной речи в Белом доме Байден упомянул Украину: что сказал

07:10

Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд

06:49

Кольцо сжимается: военные РФ оккупировали Нескучное на Донбассе

06:10

Путин ошалел от безнаказанностимнение

05:42

Гороскоп на завтра 17 января: Овнам - удивительный день, Тельцам - сюрприз

Реклама
04:53

Ошибается большинство: кому и когда говорить "пан" и "пані"

04:30

Зачем на авто пожарных и скорой помощи вешают цепи: интересный ответ

03:54

"Сумасшедшие могут сделать что угодно": применит ли РФ ядерку в 2025 годуВидео

03:31

Почему люди вздрагивают во сне: врач раскрыл секрет

03:03

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицыВидео

02:00

Больше не малыши: Селин Дион показала редкое фото со всеми своими сыновьями

01:52

IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек

01:30

"Дай лапу, друг": как научить любимого кота трюку "дай пять"

01:20

Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС – Зеленский

00:30

"Сдались добровольно": "Азовцы" взяли в плен 23 россиян

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять