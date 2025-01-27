Коротко:
- Очередная попытка Кудрявцевой заняться спортом оказалась неудачной
- Путинистку из бассейна вытаскивали три инструктора
Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину опозорилась во время занятий в бассейне. Путинистка в своих соцсетях рассказала о том, что случилось.
По ее словам, очередная попытка заняться спортом оказалась неудачной и еще и закончилась конфузом.
"Раньше всегда покупала абонемент в спортзал. За год появлялась там один раз. Каждый раз перлась туда с энтузиазмом. Один раз записалась на аквааэробику. Решила, что готова ногу на шпагат растянуть. В итоге ногу свело судорогой и меня вытаскивали три инструктора", - рассказала Кудрявцева.
На следующий год блондинка решила сменить тренировки в бассейне на тренажерный зал, однако в этот раз ей тоже не повезло.
"Говорю инструктору, мол, давайте осторожно начнем, плавно, итог - вышла оттуда буквой Г, спина не могла разогнуться. Со спортом я на Вы. Сейчас", - поделилась путинистка.
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Кто такая Лера Кудрявцева
Валерия Кудрявцева - российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.
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