Путинистка Кудрявцева знатно оконфузилась в бассейне: что случилось

Российская ведущая поделилась деталями неприятного инцидента.

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Путинистка со спортом на "Вы" / Коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva

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Очередная попытка Кудрявцевой заняться спортом оказалась неудачной

Путинистку из бассейна вытаскивали три инструктора

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину опозорилась во время занятий в бассейне. Путинистка в своих соцсетях рассказала о том, что случилось.

По ее словам, очередная попытка заняться спортом оказалась неудачной и еще и закончилась конфузом.

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"Раньше всегда покупала абонемент в спортзал. За год появлялась там один раз. Каждый раз перлась туда с энтузиазмом. Один раз записалась на аквааэробику. Решила, что готова ногу на шпагат растянуть. В итоге ногу свело судорогой и меня вытаскивали три инструктора", - рассказала Кудрявцева.

На следующий год блондинка решила сменить тренировки в бассейне на тренажерный зал, однако в этот раз ей тоже не повезло.

"Говорю инструктору, мол, давайте осторожно начнем, плавно, итог - вышла оттуда буквой Г, спина не могла разогнуться. Со спортом я на Вы. Сейчас", - поделилась путинистка.

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