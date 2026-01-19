Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

Виталий Кирсанов
19 января 2026, 15:48
371
Украинские военные постепенно укрепляют контроль над Купянском, срывая попытки России использовать город как рычаг давления на мирных переговорах.
Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта
Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр

Кратко:

  • Полная очистка Купянска может занять еще несколько месяцев
  • Солдаты РФ прячутся в подвалах, под лестницами и в мелких укрытиях

Украинские военные постепенно укрепляют контроль над Купянском, срывая попытки России использовать город как рычаг давления на возможных мирных переговорах. Оккупанты продолжают проникать в город небольшими группами, но несут потери и не могут закрепиться. Об этом пишет Washington Post.

Российские военные пытаются заходить в Купянск через реку и пустой газопровод, используя его как скрытый маршрут. Украинские дроны отслеживают такие попытки и уничтожают диверсионные группы еще на выходах.

видео дня

"Это как бить крота. Мы держим молоток, а эти кроты постоянно появляются", - описывает тактику врага начальник штаба бригады "Хартия" полковник Максим Голубок.

Россия не смогла удержать город

Несмотря на постоянные попытки прорыва, российские войска так и не захватили Купянск полностью. По словам украинских командиров, речь идет лишь об единичных проникновениях без контроля над территорией.

"Они не захватили город, они проникли туда", - подчеркнул командир "Хартии" полковник Сергей Сидорин.

"Разменная монета"

Россия рассматривала Купянск как потенциальный аргумент на переговорах, чтобы заставить Киев пойти на территориальные уступки. Украинские успехи на поле боя фактически лишили Москву этого сценария.

"Мы понимаем, что нам нужно создать надлежащие условия, чтобы предоставить нашему президенту больше рычагов влияния на переговорах, потому что наша внешняя политика в первую очередь базируется на нашем успехе на поле боя", - говорит Максим Голубок.

По его словам, успех в Купянске "дает нашему президенту одну из таких карт".

В центральных районах города продолжаются бои небольшими группами. Поставки, эвакуация и огневая поддержка осуществляются преимущественно с помощью беспилотников. Подполковник "Хартии" с позывным Абат говорит:

"Если у них что-то и есть, то это человеческие ресурсы. То, как я использую дроны, они используют людей".

По его словам, российских солдат "выталкивают с конвейера", чтобы проверять украинскую оборону, даже понимая, что выживут единицы.

Полная зачистка – вопрос времени

Украинские военные признают: из-за масштабов города и сложности застройки полная очистка Купянска может занять еще несколько месяцев. Российские солдаты прячутся в подвалах, под лестницами и в мелких укрытиях.

"Купянск - большой город. Даже 100 человек в подвалах можно искать месяцами", - сказал командир дрон-подразделения Виталий из бригады "Ахиллес".

В то же время он подчеркивает, что РФ не заводит в город тяжелую технику, а зона ее присутствия ограничивается примерно одним квадратным километром.

"К сожалению, их не больше", - добавил он.

Купянск Инфографика
Купянск Инфографика / Инфографика: Главред

Бои за Купянск: данные военных

Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский отметил, что возврат позиций в районе Купянска стал возможен благодаря слаженной работе всех подразделений Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что успех операции был обеспечен командной координацией и поблагодарил военнослужащих, которые принимали участие в выполнении задачи.

Бои за Купянск - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

Больше новостей:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск Купянское направление Купянск-Узловой Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:59Энергетика
РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:39Украина
Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:28Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

Последние новости

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

Реклама
15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

13:56

"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

Реклама
13:54

Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

13:34

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

13:21

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:06

Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

12:55

"Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

12:54

Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

12:47

Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico

12:08

Новый опасный конкурент Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

12:05

РФ пытается прорвать оборону возле Покровска: Сырский принял важное решение

12:01

"Стыд": Елену Тополю шантажируют из-за провокационного видео якобы с любовником

11:59

Почему 20 января нельзя поднимать мелкие вещи с пола: какой церковный праздник

11:55

Может запускаться с самолетов: в ГУР рассказали о новом опасном дроне РФ

11:51

Враг продвинулся в Покровске и еще возле двух ключевых городов - DeepState

11:35

68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

11:05

Трамп сделал громкое заявление о российской угрозе в Гренландии и обвинил Данию

10:55

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткимиВидео

10:41

Под прицелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: эксперт сказал, выдержит ли Киев новые атаки

10:35

В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

10:28

Собака разбудил хозяйку в 4:30 утра: поняв причину, она не поверила своим глазам

10:10

Отключение света в Украине — графики на 19 января (обновляется)

Реклама
10:08

Путинистку Долину принудительно выселяют: собрались приставы и полиция

10:02

Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередьФото

09:54

"Ты - бродяга": Тина Кароль попала в громкий публичный скандал

09:46

Гренладния - отмычка к распаду НАТОмнение

09:29

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по УкраинеФото

09:19

РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктураФотоВидео

09:00

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

08:53

Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 января (обновляется)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять