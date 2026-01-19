Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

Украинские военные постепенно укрепляют контроль над Купянском, срывая попытки России использовать город как рычаг давления на мирных переговорах.

https://glavred.info/war/ukraina-vyrvala-iz-ruk-rf-klyuchevoy-gorod-fronta-washington-post-10733573.html Ссылка скопирована

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр

Кратко:

Полная очистка Купянска может занять еще несколько месяцев

Солдаты РФ прячутся в подвалах, под лестницами и в мелких укрытиях

Украинские военные постепенно укрепляют контроль над Купянском, срывая попытки России использовать город как рычаг давления на возможных мирных переговорах. Оккупанты продолжают проникать в город небольшими группами, но несут потери и не могут закрепиться. Об этом пишет Washington Post.

Российские военные пытаются заходить в Купянск через реку и пустой газопровод, используя его как скрытый маршрут. Украинские дроны отслеживают такие попытки и уничтожают диверсионные группы еще на выходах.

видео дня

"Это как бить крота. Мы держим молоток, а эти кроты постоянно появляются", - описывает тактику врага начальник штаба бригады "Хартия" полковник Максим Голубок.

Россия не смогла удержать город

Несмотря на постоянные попытки прорыва, российские войска так и не захватили Купянск полностью. По словам украинских командиров, речь идет лишь об единичных проникновениях без контроля над территорией.

"Они не захватили город, они проникли туда", - подчеркнул командир "Хартии" полковник Сергей Сидорин.

"Разменная монета"

Россия рассматривала Купянск как потенциальный аргумент на переговорах, чтобы заставить Киев пойти на территориальные уступки. Украинские успехи на поле боя фактически лишили Москву этого сценария.

"Мы понимаем, что нам нужно создать надлежащие условия, чтобы предоставить нашему президенту больше рычагов влияния на переговорах, потому что наша внешняя политика в первую очередь базируется на нашем успехе на поле боя", - говорит Максим Голубок.

По его словам, успех в Купянске "дает нашему президенту одну из таких карт".

В центральных районах города продолжаются бои небольшими группами. Поставки, эвакуация и огневая поддержка осуществляются преимущественно с помощью беспилотников. Подполковник "Хартии" с позывным Абат говорит:

"Если у них что-то и есть, то это человеческие ресурсы. То, как я использую дроны, они используют людей".

По его словам, российских солдат "выталкивают с конвейера", чтобы проверять украинскую оборону, даже понимая, что выживут единицы.

Полная зачистка – вопрос времени

Украинские военные признают: из-за масштабов города и сложности застройки полная очистка Купянска может занять еще несколько месяцев. Российские солдаты прячутся в подвалах, под лестницами и в мелких укрытиях.

"Купянск - большой город. Даже 100 человек в подвалах можно искать месяцами", - сказал командир дрон-подразделения Виталий из бригады "Ахиллес".

В то же время он подчеркивает, что РФ не заводит в город тяжелую технику, а зона ее присутствия ограничивается примерно одним квадратным километром.

"К сожалению, их не больше", - добавил он.

Купянск Инфографика / Инфографика: Главред

Бои за Купянск: данные военных

Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский отметил, что возврат позиций в районе Купянска стал возможен благодаря слаженной работе всех подразделений Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что успех операции был обеспечен командной координацией и поблагодарил военнослужащих, которые принимали участие в выполнении задачи.

Бои за Купянск - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

Больше новостей:

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред