Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

- Подтверждено продвижение подразделений ВСУ севернее Купянска
- Зафиксированы успехи украинских войск восточнее Покровска
Украинская армия добилась тактических успехов сразу на двух участках фронта — в районах Купянска и Покровска.
Как говорится в свежем анализе Института изучения войны (ISW), видеоматериалы с геолокацией, опубликованные 15 января, подтверждают продвижение подразделений ВСУ севернее Купянска в Харьковской области.
При этом в последующие дни российские силы пытались контратаковать как в самом городе, так и на подступах к нему с разных направлений — северо-востока, востока и юго-востока.
Также аналитики ISW зафиксировали успехи украинских войск восточнее Покровска: кадры от 17 января указывают на их продвижение в районе северо-западнее населённого пункта Светлое.
Одновременно армия РФ в эти дни вела активные наступательные действия вокруг Покровска, атакуя город и прилегающие районы с нескольких сторон.
Кроме того, в отчёте отмечается, что украинские силы либо продвинулись вперёд, либо уверенно удерживают позиции в районе Доброполья, расположенном к юго-западу от Дорожного.
Бои за Купянск: данные военных
Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский отметил, что возврат позиций в районе Купянска стал возможен благодаря слаженной работе всех подразделений Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что успех операции был обеспечен командной координацией и поблагодарил военнослужащих, которые принимали участие в выполнении задачи.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
