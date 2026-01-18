Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

Подтверждается продвижение подразделений ВСУ севернее Купянска в Харьковской области.

https://glavred.info/ukraine/takticheskiy-uspeh-na-dvuh-napravleniyah-isw-o-prodvizhenii-vsu-na-fronte-10733318.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр

Главное:

Подтверждено продвижение подразделений ВСУ севернее Купянска

Зафиксированы успехи украинских войск восточнее Покровска

Украинская армия добилась тактических успехов сразу на двух участках фронта — в районах Купянска и Покровска.

Как говорится в свежем анализе Института изучения войны (ISW), видеоматериалы с геолокацией, опубликованные 15 января, подтверждают продвижение подразделений ВСУ севернее Купянска в Харьковской области.

видео дня

При этом в последующие дни российские силы пытались контратаковать как в самом городе, так и на подступах к нему с разных направлений — северо-востока, востока и юго-востока.

Также аналитики ISW зафиксировали успехи украинских войск восточнее Покровска: кадры от 17 января указывают на их продвижение в районе северо-западнее населённого пункта Светлое.

Одновременно армия РФ в эти дни вела активные наступательные действия вокруг Покровска, атакуя город и прилегающие районы с нескольких сторон.

Кроме того, в отчёте отмечается, что украинские силы либо продвинулись вперёд, либо уверенно удерживают позиции в районе Доброполья, расположенном к юго-западу от Дорожного.

/ Инфографика: Главред

Бои за Купянск: данные военных

Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский отметил, что возврат позиций в районе Купянска стал возможен благодаря слаженной работе всех подразделений Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что успех операции был обеспечен командной координацией и поблагодарил военнослужащих, которые принимали участие в выполнении задачи.

Бои за Купянск - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред