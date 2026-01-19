Укр
Может запускаться с самолетов: в ГУР рассказали о новом опасном дроне РФ

Мария Николишин
19 января 2026, 11:55обновлено 19 января, 13:28
В ГУР подчеркнули, что компоненты для дрона происходят из трех стран.
Характеристики БпЛА "Герань-5" / коллаж: Главред, фото: t.me/DIUkraine, скриншот

Кратко:

  • В ГУР раскрыли характеристики нового российского БпЛА "Герань-5"
  • В частности, беспилотник напоминает иранский Karrar
  • Противником прорабатывается возможность запуска дрона со штурмовика Су-25

Главное управление разведки МО Украины раскрыло характеристики и компонентную базу нового российского БпЛА "Герань-5", который страна-агрессор, по данным разведки, собирается запускать со штурмовика Су-25. Об этом говорится в Telegram-канале ГУР МО Украины.

Так, на портале War&Sanctions обнародован подробный разбор нового российского ударного беспилотника "Герань-5" - интерактивная 3D-модель дрона, составляющие, электронная компонентная база и основные тактико-технические характеристики.

видео дня

По данным разведки, беспилотник напоминает иранский Karrar, большинство блоков идентичны аналогичным блокам из других алабужских "Гераней".

Отмечается, что полная взлетная масса этого средства воздушного нападения – 850 кг; продолжительность полета – около 2 часов; оценочная дальность – до 950 км; максимальная высота – 6 км (фактически зафиксированное применение – от 200 м до 3 км). Крейсерская скорость дрона – 450–600 км/ч, что существенно превышает показатели "Герань-3".

Также известно, что в качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A с тягой в 200 кгс (1960 ньютонов).

В то же время, обшивка фюзеляжа, крыла и хвостовое оперение изготовлены из углеродного волокна, силовая конструкция – из алюминиевого профиля и железа.

Для маркировки аппаратов противник применяет аналогичную для модификаций "Герань-2" с ракетами Р-60 и ПЗРК экспериментальную серию "Э".

В ГУР отмечают, что идентифицированная электронная компонентная база имеет происхождение из трех стран – КНР, США и Германии.

Как РФ будет использовать "Герань-5"

Аналитики Института изучения войны (ISW) говорили, что Москва стремится использовать "Герань-5" не только для ударов по наземным целям, но и для уничтожения украинских дронов-перехватчиков и элементов ПВО.

Отмечается, что Россия уже открыла внутреннюю производственную линию для этих БпЛА, что стало возможным благодаря передаче иранских технологий.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Новые российские дроны — что известно

Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки ранее заявляли, что армия страны-террориста России модернизировала FPV-камикадзе "Молния", который теперь используют и для воздушной разведки. РФ оснастила его камерой с трехосевой стабилизацией и терминалом Starlink.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что страна-агрессор Россия все чаще начала применять быстрые реактивные дроны во время атак на Украину.

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов ("Флеш") сообщал, что все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добывание, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

