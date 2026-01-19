Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico

Европа и США на грани разрыва из-за планов Трампа в отношении Гренландии.

Угрозы Трампа в отношении Гренландии подталкивают Европу к разрыву с Америкой - Politico / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главные тезисы:

Попытки Трампа установить контроль над Гренландией резко обострили отношения США и Европы

На фоне кризиса Европа активнее развивает формат "Коалиции желающих"

Этот формат может перерасти в военный альянс, альтернативный НАТО

На фоне попыток Дональда Трампа присоединить Гренландию к США, отношения между Европой и Штатами ухудшаются. Высокопоставленные европейские чиновники все чаще считают, что пора взглянуть правде в глаза: Америка Трампа больше не является надежным торговым партнером, а тем более надежным союзником в сфере безопасности, и нужно срочно смотреть в будущее.

Как пишет Politico, для многих европейских правительств, включая самых давних и лояльных союзников Америки, угроза Трампа ввести карательные пошлины против любого, кто попытается помешать ему захватить Гренландию, стала последней каплей - "они считают, что теперь развод неизбежен".

В частных разговорах обеспокоенные европейские чиновники называют поспешное решение Трампа аннексировать суверенную датскую территорию "безумием" и "бредом".

"Я думаю, это воспринимается как шаг, зашедший слишком далеко. Европу критикуют за слабость перед Трампом. В этом есть доля правды, но есть и красные линии", — сказал один европейский дипломат на условиях анонимности.

Новый военный союз как альтернатива НАТО

В то же время европейские партнеры научились работать в формате "Коалиции желающих" — формате, функционирующем без Дональда Трампа. Издание Politico предполагает, что этот формат может привести к созданию нового военного союза, в который войдет и Украина.

"Если Соединенные Штаты не изменят подход коренным образом, этот процесс, вероятно, завершится радикальной перестройкой Запада, которая нарушит глобальный баланс сил", — говорится в материале.

Среди возможных последствий называют как экономические проблемы для Европы и США, так и проблемы безопасности, ведь Европа пока не готова защитить себя сама, без помощи Вашингтона.

Зато Штаты понесут потери в вопросе контроля в Африке и на Ближнем Востоке, ведь потеряют доступ к сети баз и аэродромов в Европе.

Politico отмечает, что дипломаты и чиновники в Европе начали размышлять над тем, что может означать долгосрочное ухудшение отношений с США. Многие из них считают, что это будет иметь болезненный эффект, а также может положить конец НАТО в его нынешнем виде.

В то же время во время второго срока Дональда Трампа ряд европейских государств, которые не входят в Евросоюз, наработали новый эффективный формат сотрудничества — "коалиция желающих", которая создана для поддержки Украины.

Советники по национальной безопасности из 35 правительств регулярно контактируют, часто проводят встречи в онлайн-формате и видятся лично. Также они эффективно взаимодействуют с помощью менее формальных текстовых сообщений.

Кроме того, лидеры европейских государств также используют формат общения в одном групповом чате для коммуникации. В частности в нем есть премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц.

В частности, в этом чате каждый раз обсуждают действия Трампа. Это позволяет быстро координировать действия. Даже премьер Стармер, который обычно выбирает осторожные заявления, назвал угрозу Трампа по тарифам "ошибкой".

Будет ли в новом альянсе Украина

"Коалиция желающих" изначально была посвящена Украине. Но она укрепила связи между некоторыми ключевыми людьми в европейских столицах. Это позволило им настроить сотрудничество. Они могут легко связаться и отправлять текстовые сообщения друг другу", — рассказал один из дипломатов.

Этот формат потенциально может стать основой для нового альянса безопасности в эпоху, когда США больше не обеспечивают достойную поддержку НАТО и европейскую безопасность. Новое сотрудничество не будет исключать сотрудничество с Америкой, но и не будет воспринимать его как должное.

В текстовых чатах с лидерами "Коалиции желающих" также есть Владимир Зеленский, что дает возможность рассматривать военный союз с Украиной. Лидеры отмечают, что Украина является наиболее милитаризованной страной среди представленных, имеет огромную армию, высокоразвитую индустрию производства беспилотников и реальный опыт современной войны.

Такой союз может быть альтернативой НАТО для Украины. А если в союз, кроме Украины, войдут Франция, Германия, Польша, Великобритания, то потенциальная вооруженная мощь военного союза "Коалиции желающих" будет огромной. Также в нее будут входить как ядерные, так и неядерные государства.

Неделю назад европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил создать постоянную армию ЕС численностью 100 000 человек и возродил идею Европейского совета безопасности из примерно 12 членов, в который также войдет Великобритания.

Существует широкое согласие относительно того, что эти переговоры по новой европейской архитектуре безопасности должны состояться как можно скорее.

Лидеры ЕС встретятся лично на экстренном саммите в ближайшие дни, чтобы обсудить ответ на угрозы Трампа по Гренландии, хотя обсуждение может выйти за рамки этого. В частности, встреча между европейской и американской стороной может состояться, когда Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе.

Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил Данию в том, что в течение 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для острова. Глава Белого дома заявил, что пришло время изменить это.

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.

"Гренландия необходима для национальной безопасности США. Мы строим "Золотой купол" (систему противоракетной обороны – ред.). Президент Трамп действует стратегически. Он смотрит не на этот или следующий год, а на то, что может произойти в битве за Арктику. Мы не собираемся отдавать на аутсорсинг нашу национальную безопасность другим странам", - объяснил Бессент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов".

Гренландия / Инфографика: Главред

Эксперт назвал вероятный сценарий Трампа в отношении Гренландии

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.

