Метро Киева будет курсировать с изменениями: как ходят поезда

Из-за сложной ситуации с энергетикой поезда метро в Киеве будут курсировать с изменениями.
Как известно, во время воздушной тревоги метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия.
Как работает метро в Киеве сейчас
Как сообщила Киевская городская администрация, движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:30-5:00 мин.
После отбоя воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будут курсировать два поезда между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения – будет составлять около 20-25 мин. Поезда будут ехать без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".
Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:
- между станциями "Сырец" - "Выдубичи" — с интервалом 7 минут;
- между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" — с интервалом 10 минут.
Движение поездов на синей линии – без изменений.
Как попасть в метро Киева для укрытия, если оно закрыто
Метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия, а чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы подземки, необходимо нажать на звонок, который находится возле входной группы дверей, и подождать постового полицейского.
Пользоваться необходимо теми вестибюлями, которые работают и в дневное время.
Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 - что известно
Как писал Главред, 19 января мониторинговые каналы сообщили, что РФ проводит передислокацию бомбардировщиков Ту-95. Украинцев предупреждали об угрозе нанесения массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов.
В ночь на 20 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с территории России. В воздухе находилось от трех до четырех самолетов Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
Рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Детальнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.
