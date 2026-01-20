Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Метро Киева будет курсировать с изменениями: как ходят поезда

Анна Ярославская
20 января 2026, 07:42
205
Столичная подземка не работает в полном объеме. Опубликована актуальная схема движения.
Метро Киева
Киевское метро курсирует с изменениями из-за энергетической ситуации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие изменения внесены в работу столичного метро
  • На каких станциях поезда не будут останавливаться

Из-за сложной ситуации с энергетикой поезда метро в Киеве будут курсировать с изменениями.

Как известно, во время воздушной тревоги метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия.

видео дня

Как работает метро в Киеве сейчас

Как сообщила Киевская городская администрация, движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:30-5:00 мин.

После отбоя воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будут курсировать два поезда между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения – будет составлять около 20-25 мин. Поезда будут ехать без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

  • между станциями "Сырец" - "Выдубичи" — с интервалом 7 минут;
  • между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" — с интервалом 10 минут.

Движение поездов на синей линии – без изменений.

Как попасть в метро Киева для укрытия, если оно закрыто

Метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия, а чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы подземки, необходимо нажать на звонок, который находится возле входной группы дверей, и подождать постового полицейского.

Пользоваться необходимо теми вестибюлями, которые работают и в дневное время.

Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 - что известно

Как писал Главред, 19 января мониторинговые каналы сообщили, что РФ проводит передислокацию бомбардировщиков Ту-95. Украинцев предупреждали об угрозе нанесения массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов.

В ночь на 20 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с территории России. В воздухе находилось от трех до четырех самолетов Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Детальнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева метрополитен новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Атака РФ на Киев: есть пострадавшая, повреждены жилые дома и школа - все детали

Атака РФ на Киев: есть пострадавшая, повреждены жилые дома и школа - все детали

08:49Украина
В результате атаки РФ Киев остался без тепла и воды: где ситуация хуже всего

В результате атаки РФ Киев остался без тепла и воды: где ситуация хуже всего

08:35Украина
Редкий пуск из Крыма: мониторы раскрыли детали необычной атаки РФ на Украину

Редкий пуск из Крыма: мониторы раскрыли детали необычной атаки РФ на Украину

08:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

Последние новости

08:55

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

08:49

Атака РФ на Киев: есть пострадавшая, повреждены жилые дома и школа - все деталиФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:35

В результате атаки РФ Киев остался без тепла и воды: где ситуация хуже всего

08:28

Проверка на прочность: два ключевых показателя для оценки отношений

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
08:24

Редкий пуск из Крыма: мониторы раскрыли детали необычной атаки РФ на Украину

08:02

Елена Мозговая вернулась после 10 дней в больнице - где лежала продюсерка

07:42

Метро Киева будет курсировать с изменениями: как ходят поезда

06:43

Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара

Реклама
06:10

Почему интерес Трампа к войне ослабнетмнение

05:21

Комплименты с двойным смыслом: 10 фраз, которыми на самом деле хотят унизить

04:55

Названы 6 видов рыбы, которая лучше всего восполняет недостаток витамина D

04:30

Финансовый сдвиг уже близок: каким знакам зодиака Вселенная даст зеленый свет

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика на горе за 29 секунд

03:55

Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда ожидать возможные пуски ракет

03:31

Как вырастить киви дома на подоконнике: лучшие сорта и уход

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: неожиданное открытие приоткрыло тайну Солнца

02:16

Баллистика, "Шахеды" и перебои со светом: Россия атакует Киев — что известно

01:58

"Мы работаем вдогонку": "Флеш" раскрыл слабое место в борьбе с дронами

01:30

"Любовница" Кита Урбана впервые высказалась о романе с мужем Николь Кидман

Реклама
01:03

Как часто мыть автомобиль зимой эксперты назвали точное количество процедурВидео

19 января, понедельник
23:59

Ремонт дома открыл настоящий клад: тайник в потолке принес шальные деньги

23:52

Когда Киев вернется к графикам отключений: эксперт прояснил ситуацию

23:47

До титула и детей: Меган Маркл показала начало отношений с принцем Гарри

23:23

Устранение Путина: раскрыт вероятный сценарий заговора в КремлеВидео

22:56

От рассады до урожая: эксперт назвал три группы удобрений, которые работаютВидео

22:44

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

22:39

Неузнаваемый Максим Галкин раскрыл правду о своем возрасте

22:32

Жизнь резко перевернулась: женщина узнала о необыкновенной беременности

22:21

Новый график отключения света для Запорожья и области на 20 января

22:01

"Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже

21:35

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФВидео

21:31

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:24

Желтые пятна на потолке исчезнут за полчаса: домашний метод, который реально работает

21:11

Графики охватят весь день: как будут отключать свет в Днепре и области 20 январяФото

21:11

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

20:42

Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - какой "сюрприз" готовят для РФ

20:39

Как уберечь дымоход от сажи во время морозов: три золотых правила опытных печников

20:32

Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы дома сразу стало теплоВидео

19:19

Эпоха закончилась: в Риме скончался основатель бренда Valentino

Реклама
19:13

Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

19:10

Бои за Покровск продолжаются: что задумали оккупантымнение

19:06

РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

19:04

Обязательный техосмотр для всех авто: что изменится в 2026 году

18:43

Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

18:35

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:20

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 20 января

18:09

Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

17:51

Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

17:47

Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять