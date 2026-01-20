Укр
Где в Украине самая сложная ситуация после атак РФ: Зеленский раскрыл детали

Анна Ярославская
20 января 2026, 12:05
Президент поручил срочно связаться с США из-за изменения тактики российских ударов.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский провёл селекторное совещание по ликвидации последствий российских атак / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

  • Восстановительные работы начались во всех регионах, где зафиксированы удары РФ
  • Наиболее сложная ситуация — в Киеве, части Киевской области и Харькове
  • До 18:00 чиновники должны предоставить полный анализ сроков восстановления по каждому региону

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с чиновниками, задействованными в ликвидации последствий российских воздушных атак, а также военными и представителями энергетического сектора.

По словам главы государства, во всех регионах, где были "прилеты", уже начались восстановительные работы.

видео дня

"На сегодня самые большие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове", - подчеркнул Зеленский.

"Отдельно обсудили ситуацию на Днепропетровщине, Запорожье и области, Сумщине, Черниговщине и Одессе. Идет восстановление в Ровенской области", - добавил президент.

Министр внутренних дел доложил о ликвидации пожаров на пораженных объектах, а также о резервных объемах оборудования для столицы.

Зеленский поручил премьер-министру и министру энергетики до шести часов вечера дать полный анализ сроков восстановления в каждом регионе и необходимых ресурсов.

Президент также поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, и проинформировать их подробно об изменении российской тактики ударов и особом направлении атаки на поражение объектов энергетики.

"Будем работать и по запросам на ракеты для систем ПВО – время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу снабжения", - написал он.

Зеленский добавил, что по меньшей мере, часть ракет, которые россияне применили в ударе по Украине, они произвели уже в 2026 году.

"Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали", - отметил он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 - что известно

Как писал Главред, рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Детальнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массированным.

Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.

Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы. Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевщины.

По данным Нацполиции, под ударом был левый берег Киева. По состоянию на 8:00 известно об одной пострадавшей. В результате "прилета" повреждены нежилые помещения по нескольким адресам, здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах. Также произошло падение обломков БпЛА на открытую территорию, горели автомобили.

На левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.

В Киевской области в результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина Бучанском районе. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте.

  Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police

На рассвете 20 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом.

В Ровенской области враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Это привело к отключению электроэнергии более 10 тысяч абонентов, а также разрушениям в жилом секторе.

  Удар РФ по Одесской области 20 января
    Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины

Выдержит ли Киев новые атаки: мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой.

Сергиенко подчеркнул, что сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита — это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

