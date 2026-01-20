Редкий пуск из Крыма: мониторы раскрыли детали необычной атаки РФ на Украину

Кратко:
- Под ударом оказались Киев и область, Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса, Ровно
- Особенно интенсивные удары дронов зафиксированы по Днепру
- Атака не была массированной
Вечером 19 и в ночь на 20 января российская оккупационная армия атаковала нескольких регионов Украины разными типами вооружения.
Как сообщает мониторинговый канал monitor, армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.
Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева из Брянска, две - по Днепру из Таганрога и две - по району Винницы из Крыма.
"Последний случай особенно выделяется — не помню случаев запуска баллистики по Виннице из Крыма. Ждем экспертизу. То ли это Искандер-И, то ли это КН-23, а может, условный Циркон — выяснят. Одно понятно, винничанам следует реагировать на угрозу баллистики при наличии объявленной воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевщины.
"В целом враг продолжает атаки на энергосистему, придерживается тактики точечных ударов по отдельным объектам. Назвать сегодняшнюю массированной атаку не могу, что не делает ее отражение легче для сил обороны", - добавили на канале.
Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 - что известно
Как писал Главред, 19 января мониторинговые каналы сообщили, что РФ проводит передислокацию бомбардировщиков Ту-95. Украинцев предупреждали об угрозе нанесения массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов.
В ночь на 20 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с территории России. В воздухе находилось от трех до четырех самолетов Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
Рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Детальнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.
В чем цель новых массированных атак РФ: мнение эксперта
Военный аналитик Олег Жданов считает, что главной целью российских атак остаётся столица Украины.
"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.
Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.
Другие новости:
- Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы
- Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания
- Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред