"Выключить" города-миллионники: Жданов назвал цели новых массированных атак РФ

У России сохраняется определённый резерв дронов-камикадзе, а также баллистических и крылатых ракет, говорит Олег Жданов.

Олег Жданов предупредил об угрозе нового удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, defence-ua.com

Важное из заявлений Жданова:

У России всё ещё сохраняется определённый резерв дронов-камикадзе и ракет

Главной целью атак РФ остаётся столица Украины

Ресурсы страны-агрессора РФ не позволяют регулярно осуществлять удары большого масштаба, заявил военный аналитик Олег Жданов.

Как рассказал он ТСН.ua, на это указывает возвращение к применению ракет С-300, что говорит о нехватке более современных средств поражения.

"Баллистические Искандеры они разбавляют ракетами С-300 на малую дальность — до 100–110 км. Это признак того, что запасов становится меньше", — пояснил эксперт.

При этом, отметил Жданов, у России всё ещё сохраняется определённый резерв дронов-камикадзе, а также баллистических и крылатых ракет, которые она будет расходовать постепенно.

Эксперт подчеркнул, что главной целью атак остаётся столица Украины.

"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.

Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.

Цели ударов РФ: предупреждение эксперта

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев подчеркнул, что атаки России на подстанции и магистральные линии существенно дестабилизируют работу украинской энергосистемы и затрудняют передачу электроэнергии между регионами. В такой ситуации, отметил он, временные отключения электроэнергии являются необходимой мерой для сохранения устойчивости сети.

Ранее сообщалось о том, что в небе над Киевской областью зафиксировано движение вражеских дронов, противовоздушная оборона работает по целям.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Одессу. В городе поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. По предварительным данным, пострадали два человека.

Как писал Главред, ранее в Киеве дважды за минувшую ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в нежилом здании в Соломенском районе в результате удара БпЛА.

