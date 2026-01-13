"Выключить" города-миллионники: Жданов назвал цели новых массированных атак РФ

Важное из заявлений Жданова:
- У России всё ещё сохраняется определённый резерв дронов-камикадзе и ракет
- Главной целью атак РФ остаётся столица Украины
Ресурсы страны-агрессора РФ не позволяют регулярно осуществлять удары большого масштаба, заявил военный аналитик Олег Жданов.
Как рассказал он ТСН.ua, на это указывает возвращение к применению ракет С-300, что говорит о нехватке более современных средств поражения.
"Баллистические Искандеры они разбавляют ракетами С-300 на малую дальность — до 100–110 км. Это признак того, что запасов становится меньше", — пояснил эксперт.
При этом, отметил Жданов, у России всё ещё сохраняется определённый резерв дронов-камикадзе, а также баллистических и крылатых ракет, которые она будет расходовать постепенно.
Эксперт подчеркнул, что главной целью атак остаётся столица Украины.
"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.
Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.
Цели ударов РФ: предупреждение эксперта
Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев подчеркнул, что атаки России на подстанции и магистральные линии существенно дестабилизируют работу украинской энергосистемы и затрудняют передачу электроэнергии между регионами. В такой ситуации, отметил он, временные отключения электроэнергии являются необходимой мерой для сохранения устойчивости сети.
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
