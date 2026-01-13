Укр
"Выключить" города-миллионники: Жданов назвал цели новых массированных атак РФ

Алексей Тесля
13 января 2026, 23:33
У России сохраняется определённый резерв дронов-камикадзе, а также баллистических и крылатых ракет, говорит Олег Жданов.
Жданов
Олег Жданов предупредил об угрозе нового удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, defence-ua.com

Важное из заявлений Жданова:

  • У России всё ещё сохраняется определённый резерв дронов-камикадзе и ракет
  • Главной целью атак РФ остаётся столица Украины

Ресурсы страны-агрессора РФ не позволяют регулярно осуществлять удары большого масштаба, заявил военный аналитик Олег Жданов.

Как рассказал он ТСН.ua, на это указывает возвращение к применению ракет С-300, что говорит о нехватке более современных средств поражения.

"Баллистические Искандеры они разбавляют ракетами С-300 на малую дальность — до 100–110 км. Это признак того, что запасов становится меньше", — пояснил эксперт.

При этом, отметил Жданов, у России всё ещё сохраняется определённый резерв дронов-камикадзе, а также баллистических и крылатых ракет, которые она будет расходовать постепенно.

Эксперт подчеркнул, что главной целью атак остаётся столица Украины.

"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.

Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Цели ударов РФ: предупреждение эксперта

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев подчеркнул, что атаки России на подстанции и магистральные линии существенно дестабилизируют работу украинской энергосистемы и затрудняют передачу электроэнергии между регионами. В такой ситуации, отметил он, временные отключения электроэнергии являются необходимой мерой для сохранения устойчивости сети.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в небе над Киевской областью зафиксировано движение вражеских дронов, противовоздушная оборона работает по целям.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Одессу. В городе поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. По предварительным данным, пострадали два человека.

Как писал Главред, ранее в Киеве дважды за минувшую ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в нежилом здании в Соломенском районе в результате удара БпЛА.

Больше новостей:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Олег Жданов ракетный удар
Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

