На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

Главное:
- В Киевской области зафиксировано движение дронов РФ, работает ПВО
- Враг атакует сразу несколько областей Украины
В небе над Киевской областью зафиксировано движение вражеских дронов вечером, 13 января, противовоздушная оборона работает по целям.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.
Областные власти призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Подробности воздушной атаки РФ
Как уточнили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, вечером во вторник, 13 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет.
Вражеские цели фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.
Сообщается о вражеских дронах в Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Житомирской областях.
Кроме того, вечером также было предупреждение о баллистической угрозе. Также сообщалось о скоростных целя в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Эксперт о целях ударов РФ
Эксперт НИСИ Геннадий Рябцев отметил, что удары РФ по подстанциям и линиям электропередачи осложняют работу энергосистемы Украины и мешают перераспределению электроэнергии между регионами. По его словам, отключения света в таких условиях остаются вынужденным шагом для поддержания стабильности сети.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, ранее в Киеве дважды за минувшую ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в нежилом здании в Соломенском районе в результате удара БпЛА.
Ранее российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского. В результате атаки был серьезно поврежден один из ключевых энергообъектов района.
Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Одессу. В городе поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. По предварительным данным, пострадали два человека.
Читайте также:
- Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес законопроекты
- "Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны
- Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред