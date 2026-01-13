На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

Власти призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину.

Главное:

В Киевской области зафиксировано движение дронов РФ, работает ПВО

Враг атакует сразу несколько областей Украины

В небе над Киевской областью зафиксировано движение вражеских дронов вечером, 13 января, противовоздушная оборона работает по целям.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Областные власти призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Подробности воздушной атаки РФ

Как уточнили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, вечером во вторник, 13 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Вражеские цели фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Сообщается о вражеских дронах в Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Житомирской областях.

Кроме того, вечером также было предупреждение о баллистической угрозе. Также сообщалось о скоростных целя в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Эксперт о целях ударов РФ

Эксперт НИСИ Геннадий Рябцев отметил, что удары РФ по подстанциям и линиям электропередачи осложняют работу энергосистемы Украины и мешают перераспределению электроэнергии между регионами. По его словам, отключения света в таких условиях остаются вынужденным шагом для поддержания стабильности сети.

