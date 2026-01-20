Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Прилет" в многоэтажку и энергообъект: известны последствия атаки РФ на Одесчину

Анна Ярославская
20 января 2026, 09:16
49
Российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области.
ПВО, ГосЧС
РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны юга, ГосЧС

Кратко:

  • Удары РФ были направлены по жилым кварталам и объектам энергетики
  • В Черноморске БПЛА попал в многоэтажный жилой дом
  • Информация о пострадавших уточняется

На рассвете 20 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были ориентированы на жилые кварталы и объекты энергетики. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются.

видео дня

В Одесском районе также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

На местах происшествия работают экстренные и коммунальные службы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 - что известно

Как писал Главред, рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Детальнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массированным.

Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.

Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы. Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевщины.

По данным Нацполиции, под ударом был левый берег Киева. По состоянию на 8:00 известно об одной пострадавшей. В результате "прилета" повреждены нежилые помещения по нескольким адресам, здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах. Также произошло падение обломков БпЛА на открытую территорию, горели автомобили.

На левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.

В Киевской области в результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина Бучанском районе. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте.

  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область 19-20 января 2026 Фото: t.me/UA_National_Police

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины новости Одессы война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине ввели аварийные отключения света: где графики не действуют

В Украине ввели аварийные отключения света: где графики не действуют

09:37Энергетика
"Прилет" в многоэтажку и энергообъект: известны последствия атаки РФ на Одесчину

"Прилет" в многоэтажку и энергообъект: известны последствия атаки РФ на Одесчину

09:16Украина
Атака РФ на Киев и область: есть жертва и пострадавший, повреждены жилые дома и школа

Атака РФ на Киев и область: есть жертва и пострадавший, повреждены жилые дома и школа

08:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

Последние новости

10:32

Трамп пригласил Путина в Совет мира и пригрозил Макрону из-за "враждебности"

10:25

Удар по Ровенской области: более 10 тыс. человек остались без света, есть разрушения

10:20

22 января изменило Украину навсегда: что на самом деле означает День Соборности

10:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 января (обновляется)

10:13

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и паденийГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и падений
10:10

Как сегодня отключают свет в Одессе: график отключения на 20 января

10:08

Пролежит годами: какой едой запастись на случай полного блэкаутаВидео

09:37

В Украине ввели аварийные отключения света: где графики не действуют

09:29

Трамп собирается стать президентом земного шара?мнение

Реклама
09:16

"Прилет" в многоэтажку и энергообъект: известны последствия атаки РФ на ОдесчинуФото

09:13

С ними лучше не спорить: знаки зодиака с самым взрывным характером

09:13

Не только "Завтрак у Тиффани": какие фильмы с Одри Хепберн нельзя упустить

08:55

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

08:49

Атака РФ на Киев и область: есть жертва и пострадавший, повреждены жилые дома и школаФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:35

В результате атаки РФ Киев остался без тепла и воды: где ситуация хуже всего

08:28

Проверка на прочность: два ключевых показателя для оценки отношений

08:24

Редкий пуск из Крыма: мониторы раскрыли детали необычной атаки РФ на Украину

08:02

Елена Мозговая вернулась после 10 дней в больнице - где лежала продюсерка

07:42

Метро Киева будет курсировать с изменениями: как ходят поезда

Реклама
06:43

Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара

06:10

Почему интерес Трампа к войне ослабнетмнение

05:21

Комплименты с двойным смыслом: 10 фраз, которыми на самом деле хотят унизить

04:55

Названы 6 видов рыбы, которая лучше всего восполняет недостаток витамина D

04:30

Финансовый сдвиг уже близок: каким знакам зодиака Вселенная даст зеленый свет

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика на горе за 29 секунд

03:55

Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда ожидать возможные пуски ракет

03:31

Как вырастить киви дома на подоконнике: лучшие сорта и уход

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: неожиданное открытие приоткрыло тайну Солнца

02:16

Баллистика, "Шахеды" и перебои со светом: Россия атакует Киев — что известно

01:58

"Мы работаем вдогонку": "Флеш" раскрыл слабое место в борьбе с дронами

01:30

"Любовница" Кита Урбана впервые высказалась о романе с мужем Николь Кидман

01:03

Как часто мыть автомобиль зимой эксперты назвали точное количество процедурВидео

19 января, понедельник
23:59

Ремонт дома открыл настоящий клад: тайник в потолке принес шальные деньги

23:52

Когда Киев вернется к графикам отключений: эксперт прояснил ситуацию

23:47

До титула и детей: Меган Маркл показала начало отношений с принцем Гарри

23:23

Устранение Путина: раскрыт вероятный сценарий заговора в КремлеВидео

22:56

От рассады до урожая: эксперт назвал три группы удобрений, которые работаютВидео

22:44

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

22:39

Неузнаваемый Максим Галкин раскрыл правду о своем возрасте

Реклама
22:32

Жизнь резко перевернулась: женщина узнала о необыкновенной беременности

22:21

Новый график отключения света для Запорожья и области на 20 января

22:01

"Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже

21:35

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФВидео

21:31

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:24

Желтые пятна на потолке исчезнут за полчаса: домашний метод, который реально работает

21:11

Графики охватят весь день: как будут отключать свет в Днепре и области 20 январяФото

21:11

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

20:42

Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - какой "сюрприз" готовят для РФ

20:39

Как уберечь дымоход от сажи во время морозов: три золотых правила опытных печников

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять