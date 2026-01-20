"Прилет" в многоэтажку и энергообъект: известны последствия атаки РФ на Одесчину

Кратко:
- Удары РФ были направлены по жилым кварталам и объектам энергетики
- В Черноморске БПЛА попал в многоэтажный жилой дом
- Информация о пострадавших уточняется
На рассвете 20 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были ориентированы на жилые кварталы и объекты энергетики. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются.
В Одесском районе также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.
На местах происшествия работают экстренные и коммунальные службы.
Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 - что известно
Как писал Главред, рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Детальнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.
Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массированным.
Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.
Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы. Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевщины.
По данным Нацполиции, под ударом был левый берег Киева. По состоянию на 8:00 известно об одной пострадавшей. В результате "прилета" повреждены нежилые помещения по нескольким адресам, здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах. Также произошло падение обломков БпЛА на открытую территорию, горели автомобили.
На левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.
В Киевской области в результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина Бучанском районе. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте.
