Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

Трамп заявил, что Украина и Россия заинтересованы в достижении мира, и подчеркнул, что благодаря его администрации удалось предотвратить Третью мировую.

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

О чем сказал Трамп:

Путин и Зеленский ненавидят друг друга

Они будут дураками, если не согласятся на сделку

Россия и Украина хотят окончания войны

Президент США Дональд Трамп отметил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором и овненным преступником Владимиром Путиным существует большая вражда, что, по его мнению, затрудняет мирное урегулирование конфликта. Об этом он сообщил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Трамп ответил на вопрос о возможности заключения мирного соглашения между Украиной и РФ, отметив, что сначала считал эту задачу простой, учитывая, что ему уже удалось урегулировать восемь других войн. Он добавил, что этим должна заниматься Организация Объединенных Наций, а не он лично, но верит, что конфликт будет завершен и спасены многие жизни.

"Я считаю, что они сейчас на том этапе, когда могут сойтись и заключить соглашение. А если они этого не сделают, то они глупцы. Это касается обоих. Я знаю, что они не глупцы, но если они этого не сделают – они глупцы. Я не хочу никого обижать, но это соглашение нужно заключить", – сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что из-за дронов каждую неделю гибнет слишком много людей, и это недопустимо. Он назвал нынешнюю ситуацию "кровавой войной" и призвал к ее прекращению.

Он также снова повторил, что между президентом Украины Зеленским и главой кремлевского режима Путиным существует "огромная ненависть", которая затрудняет достижение договоренностей, однако обе стороны заинтересованы в урегулировании конфликта.

"Я думаю, что Россия хочет заключить соглашение. Я думаю, что Украина хочет заключить соглашение. И мы будем пытаться довести это соглашение до конца", — сказал он.

Трамп вновь заявил, что намерен встретиться с президентом Украины впоследствии.

Он также повторил, что Соединенные Штаты оказывают значительную поддержку европейским партнерам и выразил убеждение, что без этой помощи Путин "пошел бы до конца".

"Думаю, это могла бы быть Третья мировая война. Если говорить правду, если бы была избрана Камала или Джо (Камала Харрис и Джо Байден, – ред), … мы могли бы получить Третью мировую войну", – добавил Трамп.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф активно работает над урегулированием ситуации, и президент США заверил, что глобального конфликта можно избежать, а Третьей мировой войны не будет.

Как агрессивная политика Трампа повлияет на Украину – мнение эксперта

Как писал Главред, шаги администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, а также выдвижение территориальных претензий к Гренландии ставят под сомнение основы действующего мирового порядка и принципы международного права. Об этом заявил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

Он отметил, что для Украины такие тенденции являются неблагоприятными. Ослабление и разрушение устоявшегося международного порядка повышает уязвимость государства, даже несмотря на то, что Украина не относится к самым слабым странам.

"Окончательный перелом этого мирового порядка и отмена правил игры создают для нас серьезные риски. Украина сегодня не является самым слабым государством в мире, но мы уже четвертый год в войне, мы истощены, и нам, безусловно, было бы очень уместно апеллировать именно к этим правилам и их соблюдению. Поэтому все это создает для нас определенные проблемы", - сказал Розумный.

Гренландия / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Давос уже завтра, 22 января, для переговоров с Трампом. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на анонимных украинских чиновников.

Между тем президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи он упомянул войну России против Украины, контакты с Владимиром Путиным, а также анонсировал предстоящий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время путь к миру для Украины остается непростым и не может быть быстрым, однако первые признаки прогресса уже заметны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

