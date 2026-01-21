Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

Юрий Берендий
21 января 2026, 19:32
225
Трамп заявил, что Украина и Россия заинтересованы в достижении мира, и подчеркнул, что благодаря его администрации удалось предотвратить Третью мировую.
Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал
Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

О чем сказал Трамп:

  • Путин и Зеленский ненавидят друг друга
  • Они будут дураками, если не согласятся на сделку
  • Россия и Украина хотят окончания войны

Президент США Дональд Трамп отметил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором и овненным преступником Владимиром Путиным существует большая вражда, что, по его мнению, затрудняет мирное урегулирование конфликта. Об этом он сообщил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Трамп ответил на вопрос о возможности заключения мирного соглашения между Украиной и РФ, отметив, что сначала считал эту задачу простой, учитывая, что ему уже удалось урегулировать восемь других войн. Он добавил, что этим должна заниматься Организация Объединенных Наций, а не он лично, но верит, что конфликт будет завершен и спасены многие жизни.

видео дня

"Я считаю, что они сейчас на том этапе, когда могут сойтись и заключить соглашение. А если они этого не сделают, то они глупцы. Это касается обоих. Я знаю, что они не глупцы, но если они этого не сделают – они глупцы. Я не хочу никого обижать, но это соглашение нужно заключить", – сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что из-за дронов каждую неделю гибнет слишком много людей, и это недопустимо. Он назвал нынешнюю ситуацию "кровавой войной" и призвал к ее прекращению.

Он также снова повторил, что между президентом Украины Зеленским и главой кремлевского режима Путиным существует "огромная ненависть", которая затрудняет достижение договоренностей, однако обе стороны заинтересованы в урегулировании конфликта.

"Я думаю, что Россия хочет заключить соглашение. Я думаю, что Украина хочет заключить соглашение. И мы будем пытаться довести это соглашение до конца", — сказал он.

Трамп вновь заявил, что намерен встретиться с президентом Украины впоследствии.

Он также повторил, что Соединенные Штаты оказывают значительную поддержку европейским партнерам и выразил убеждение, что без этой помощи Путин "пошел бы до конца".

"Думаю, это могла бы быть Третья мировая война. Если говорить правду, если бы была избрана Камала или Джо (Камала Харрис и Джо Байден, – ред), … мы могли бы получить Третью мировую войну", – добавил Трамп.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф активно работает над урегулированием ситуации, и президент США заверил, что глобального конфликта можно избежать, а Третьей мировой войны не будет.

Как агрессивная политика Трампа повлияет на Украину – мнение эксперта

Как писал Главред, шаги администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, а также выдвижение территориальных претензий к Гренландии ставят под сомнение основы действующего мирового порядка и принципы международного права. Об этом заявил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

Он отметил, что для Украины такие тенденции являются неблагоприятными. Ослабление и разрушение устоявшегося международного порядка повышает уязвимость государства, даже несмотря на то, что Украина не относится к самым слабым странам.

"Окончательный перелом этого мирового порядка и отмена правил игры создают для нас серьезные риски. Украина сегодня не является самым слабым государством в мире, но мы уже четвертый год в войне, мы истощены, и нам, безусловно, было бы очень уместно апеллировать именно к этим правилам и их соблюдению. Поэтому все это создает для нас определенные проблемы", - сказал Розумный.

Гренландия Инфографика
Гренландия / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Давос уже завтра, 22 января, для переговоров с Трампом. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на анонимных украинских чиновников.

Между тем президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи он упомянул войну России против Украины, контакты с Владимиром Путиным, а также анонсировал предстоящий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время путь к миру для Украины остается непростым и не может быть быстрым, однако первые признаки прогресса уже заметны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Другие новости:

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп мирное урегулирование Трамп новости мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:13Энергетика
Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:32Война
Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Последние новости

20:32

Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шары

20:13

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:03

Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

19:57

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

19:46

Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:43

Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

19:37

Головоломка для людей с острым зрением: найдите кролика среди кошек за 11 секунд

19:32

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:16

Золотая малина: названы фильмы-претенденты на "анти Оскар"

Реклама
19:10

Президент США решительно сходит с умамнение

18:58

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58

Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

18:51

Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

18:38

Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

18:30

Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

18:25

За считанные минуты: хитрый способ очистить кастрюлю от нагара внутриВидео

18:23

Учебники скрывали - странные страсти Гоголя, Леси Украинки и Степана БандерыВидео

18:22

Костюк удивил решением: Динамо определило главного форварда на весну

18:06

"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит ГренландиюВидео

18:02

Не только вкусно, но и полезно: какие чаи стоит пить ежедневно

Реклама
17:57

Рыдающий принц Гарри заявил, что жизнь Маркл превратилась в "несчастье"

17:48

Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

17:22

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многихВидео

17:20

"Расслабляться нельзя": Григорий Козловский призвал бизнес к активной помощи ВСУ актуально

17:13

Брак голливудской украинки Милы Кунис с Эштоном Кутчером трещит по швам - СМИ

17:05

"Не позднее месяца": ПФУ предупредил украинцев о новом правиле "детских" выплат

17:01

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

16:58

Елена Тополя ответила на слухи об изменах в браке: "До всех дойдем"Видео

16:41

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:30

Почти все допускают три ошибки: как ускорить зарядку телефона

16:27

Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

16:21

Серьезный удар по логистике врага: партизаны устроили мощную диверсию в РФ

16:12

Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение — детали

16:06

"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

15:57

В Житомире появятся необычные троллейбусы: чем они уникальны (фото)

15:56

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:54

Почти 70 лет жило с "неправильным" названием - что это за город Украины

15:44

Виктория Бэкхем отвернулась от сына и заплаканной невестки: в сети всплыло видеоВидео

15:41

Экс-глава "Укрэнерго" погиб прямо на подстанции - СМИ назвали причину смерти

15:40

Чтобы избежать штрафа: водителей призвали проверить омыватель в авто

Реклама
15:28

"Сдержанный оптимизм": Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны

15:08

"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

15:02

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФВидео

14:44

Код Вселенной в дате рождения: какие люди наделены особым даром

14:35

В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

14:33

Вышла тайно замуж и прячет детей: куда делась бывшая жена Цекало

14:26

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:10

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

13:52

Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

13:37

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять