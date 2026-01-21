Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

Юрий Берендий
21 января 2026, 16:41обновлено 21 января, 17:30
519
Президент США подчеркнул, что Зеленский и Путин хотят завершения войны, и обвинил администрацию Джо Байдена в начале агрессии РФ против Украины.
Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал
Выступление Трампа в Давосе - что Трамп сказал об Украине и Путине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Трамп в очередной раз повторил тезисы о сфальсифицированных выборах и о том, что если бы он был президентом США, войны России против Украины не было бы
  • По словам Трампа, Путин хочет окончания войны
  • Трамп анонсировал новую встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в своей речи коснулся войны России против Украины, контактов с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал предстоящий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп вновь заявил, что в случае его победы на президентских выборах в США в 2020 году войны можно было бы избежать, при этом повторив утверждение о фальсификации тех выборов. Он подчеркнул, что ответственные за это лица должны понести наказание. Также он отметил, что война между Россией и Украиной досталась ему в наследство от Джо Байдена.

видео дня

"Я хорошо знаю Путина. (Украина, - ред.) буквально зрачок его глаза. Он постоянно говорит об Украине, но он бы не напал на Украину, если бы администрация была другой. Байден дал 350 миллиардов долларов Украине и НАТО. Когда я пришел к власти, я решил что-то в этом делать. Делать что-то для того, чтобы преодолеть эту проблему, так же как проблему с экономикой", - указал Трамп во время выступления, которое транслировало "Суспільне".

Трамп заявил, что уже около года занимается попытками прекратить войну между Россией и Украиной и за это время, по его словам, помог урегулировать несколько других вооруженных конфликтов, в частности между Индией и Пакистаном. Он также рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, во время которого речь шла об Армении и Азербайджане.

По словам Трампа, российский лидер якобы удивился, что конфликт, над которым сам работал годами, удалось решить очень быстро.

"Президент Путин мне позвонил и сказал: "Знаешь, я не верю, я 10 лет посвятил тому, чтобы закончить эту войну, а тебе это удалось сделать так быстро"", - цитирует Трамп российского военного преступника Путина.

Президент США подчеркнул, что в мире гибнет много людей и в то же время не все должным образом оценивают усилия Соединенных Штатов, в частности это касается НАТО и Европы. По его мнению, союзники должны более активно участвовать в урегулировании войны в Украине.

Он также вновь раскритиковал масштабы финансирования НАТО со стороны предыдущей американской администрации, заявив, что речь идет о триллионах долларов, потраченных без должной отдачи. Трамп подчеркнул, что сотрудничество должно быть взаимным, и дал понять, что, помогая партнерам в вопросе Украины, США ожидают получить что-то в ответ.

"В прошлом месяце я прочитал статистику, 31 тысяча военных погибла во время войны между Россией и Украиной. То есть это в 30 раз больше, чем количество людей, присутствующих в этом зале. 30 тысяч военнослужащих погибли. До этого за месяц умирало 28 тысяч, 25 тысяч военных. И за год, представьте, сколько это будет. Это настоящая кровавая бойня. И на чем это остановится? Я не знаю. Это молодые люди, молодые мужчины и женщины, которые выглядят как вы, как вы, эти люди, которые сидят в этом зале. Они идут на войну, и я это уважаю, но они умирают. Я говорил с женщиной, чей сын умер. Я хочу остановить эту ужасную войну", - указал президент США.

Трамп подчеркнул, что это самый серьезный конфликт после Второй мировой войны, который до сих пор продолжается, и указал на количество погибших — как в Украине, так и в России. Он добавил, что общается с президентом Путиным, который якобы готов подписать соглашение.

"Я убежден в том, что он хочет это сделать. Я работаю с президентом Зеленским. Сегодня мы с ним встретимся. Я надеюсь, что сейчас он в этом зале. Он также хочет прекратить эту войну, потому что умирает слишком много людей. Мы теряем много душ. Мы должны это остановить. Пытаясь остановить эту войну, я помогаю всей Европе, я помогаю всему Альянсу НАТО", — резюмировал он.

Когда может произойти окончание войны - мнение эксперта

Напомним, как ранее писал Главред, президент США Дональд Трамп настроен на скорейшее прекращение войны в Украине, а ключевые этапы переговоров могут развернуться уже в ближайшие недели. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его оценке, Украине следует готовиться к дальнейшему усилению переговорной активности. По его мнению, Трамп не планирует отказываться от этого курса и стремится завершить войну в максимально сжатые сроки.

"Не исключаю, что активная фаза может продлиться до конца января, но скорее всего — до весны. Очевидно, что к этой встрече он стремится иметь четкий результат и возможность сказать: "Я сделал шаги один, два, три. Теперь давайте прекратим эту авантюру и вернемся к мирному сосуществованию. Пока я президент - большой войны не будет", - добавил эксперт.

Политика Трампа в отношении войны России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что нито именно Украина, а не Россия, якобы препятствует возможному заключению мирного соглашения.

Также он высказал мнение, что украинский президент Владимир Зеленский с самого начала переговоров не имел достаточных " карт".

После недавней операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро журналисты поинтересовались, рассматривает ли американская администрация подобный сценарий в отношении кремлевского лидера Владимира Путина. В ответ Дональд Трамп не стал давать прямого ответа, ограничившись заявлением, что не считает такие действия необходимыми.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

18:30Синоптик
"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит Гренландию

"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит Гренландию

18:06Мир
Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

17:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Последние новости

18:38

Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

18:30

Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

18:25

За считанные минуты: хитрый способ очистить кастрюлю от нагара внутриВидео

18:23

Учебники скрывали - странные страсти Гоголя, Леси Украинки и Степана БандерыВидео

18:22

Костюк удивил решением: Динамо определило главного форварда на весну

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:06

"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит ГренландиюВидео

18:02

Не только вкусно, но и полезно: какие чаи стоит пить ежедневно

17:57

Рыдающий принц Гарри заявил, что жизнь Маркл превратилась в "несчастье"

17:48

Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

Реклама
17:22

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многихВидео

17:20

"Расслабляться нельзя": Григорий Козловский призвал бизнес к активной помощи ВСУ актуально

17:13

Брак голливудской украинки Милы Кунис с Эштоном Кутчером трещит по швам - СМИ

17:05

"Не позднее месяца": ПФУ предупредил украинцев о новом правиле "детских" выплат

17:01

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

16:58

Елена Тополя ответила на слухи об изменах в браке: "До всех дойдем"Видео

16:41

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:30

Почти все допускают три ошибки: как ускорить зарядку телефона

16:27

Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

16:21

Серьезный удар по логистике врага: партизаны устроили мощную диверсию в РФ

16:12

Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение — детали

Реклама
16:06

"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

15:57

В Житомире появятся необычные троллейбусы: чем они уникальны (фото)

15:56

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:54

Почти 70 лет жило с "неправильным" названием - что это за город Украины

15:44

Виктория Бэкхем отвернулась от сына и заплаканной невестки: в сети всплыло видеоВидео

15:41

Экс-глава "Укрэнерго" погиб прямо на подстанции - СМИ назвали причину смерти

15:40

Чтобы избежать штрафа: водителей призвали проверить омыватель в авто

15:28

"Сдержанный оптимизм": Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны

15:08

"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

15:02

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФВидео

14:44

Код Вселенной в дате рождения: какие люди наделены особым даром

14:35

В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

14:33

Вышла тайно замуж и прячет детей: куда делась бывшая жена Цекало

14:26

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:10

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

13:52

Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

13:37

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

13:35

Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

13:30

Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной - Уиткофф

13:27

Когда в Киеве вернутся отключения света по графику: в Минэнерго спрогнозировали

Реклама
13:23

"Спросите у дочери, которая в Москве": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:35

"Мне страшно": Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео

12:29

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

12:28

Киевляне бегут из столицы из-за холода и темноты: Кличко назвал цифру за январь

12:18

По 20 часов в темноте и неделями без тепла: эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве

11:47

Повреждена инфраструктура, горели дома: РФ била дронами по Одесчине - деталиФото

11:41

Гололед и мороз: какая погода будет сегодня в Харькове

11:27

"Забирали на операцию": Женя Кот появился с забинтованной головойВидео

11:17

Самая сильная магнитная буря внезапно накрыла страну: когда она закончится

11:10

Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять