Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

Президент США подчеркнул, что Зеленский и Путин хотят завершения войны, и обвинил администрацию Джо Байдена в начале агрессии РФ против Украины.

Выступление Трампа в Давосе - что Трамп сказал об Украине и Путине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Трамп в очередной раз повторил тезисы о сфальсифицированных выборах и о том, что если бы он был президентом США, войны России против Украины не было бы

По словам Трампа, Путин хочет окончания войны

Трамп анонсировал новую встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в своей речи коснулся войны России против Украины, контактов с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал предстоящий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп вновь заявил, что в случае его победы на президентских выборах в США в 2020 году войны можно было бы избежать, при этом повторив утверждение о фальсификации тех выборов. Он подчеркнул, что ответственные за это лица должны понести наказание. Также он отметил, что война между Россией и Украиной досталась ему в наследство от Джо Байдена.

"Я хорошо знаю Путина. (Украина, - ред.) буквально зрачок его глаза. Он постоянно говорит об Украине, но он бы не напал на Украину, если бы администрация была другой. Байден дал 350 миллиардов долларов Украине и НАТО. Когда я пришел к власти, я решил что-то в этом делать. Делать что-то для того, чтобы преодолеть эту проблему, так же как проблему с экономикой", - указал Трамп во время выступления, которое транслировало "Суспільне".

Трамп заявил, что уже около года занимается попытками прекратить войну между Россией и Украиной и за это время, по его словам, помог урегулировать несколько других вооруженных конфликтов, в частности между Индией и Пакистаном. Он также рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, во время которого речь шла об Армении и Азербайджане.

По словам Трампа, российский лидер якобы удивился, что конфликт, над которым сам работал годами, удалось решить очень быстро.

"Президент Путин мне позвонил и сказал: "Знаешь, я не верю, я 10 лет посвятил тому, чтобы закончить эту войну, а тебе это удалось сделать так быстро"", - цитирует Трамп российского военного преступника Путина.

Президент США подчеркнул, что в мире гибнет много людей и в то же время не все должным образом оценивают усилия Соединенных Штатов, в частности это касается НАТО и Европы. По его мнению, союзники должны более активно участвовать в урегулировании войны в Украине.

Он также вновь раскритиковал масштабы финансирования НАТО со стороны предыдущей американской администрации, заявив, что речь идет о триллионах долларов, потраченных без должной отдачи. Трамп подчеркнул, что сотрудничество должно быть взаимным, и дал понять, что, помогая партнерам в вопросе Украины, США ожидают получить что-то в ответ.

"В прошлом месяце я прочитал статистику, 31 тысяча военных погибла во время войны между Россией и Украиной. То есть это в 30 раз больше, чем количество людей, присутствующих в этом зале. 30 тысяч военнослужащих погибли. До этого за месяц умирало 28 тысяч, 25 тысяч военных. И за год, представьте, сколько это будет. Это настоящая кровавая бойня. И на чем это остановится? Я не знаю. Это молодые люди, молодые мужчины и женщины, которые выглядят как вы, как вы, эти люди, которые сидят в этом зале. Они идут на войну, и я это уважаю, но они умирают. Я говорил с женщиной, чей сын умер. Я хочу остановить эту ужасную войну", - указал президент США.

Трамп подчеркнул, что это самый серьезный конфликт после Второй мировой войны, который до сих пор продолжается, и указал на количество погибших — как в Украине, так и в России. Он добавил, что общается с президентом Путиным, который якобы готов подписать соглашение.

"Я убежден в том, что он хочет это сделать. Я работаю с президентом Зеленским. Сегодня мы с ним встретимся. Я надеюсь, что сейчас он в этом зале. Он также хочет прекратить эту войну, потому что умирает слишком много людей. Мы теряем много душ. Мы должны это остановить. Пытаясь остановить эту войну, я помогаю всей Европе, я помогаю всему Альянсу НАТО", — резюмировал он.

Напомним, как ранее писал Главред, президент США Дональд Трамп настроен на скорейшее прекращение войны в Украине, а ключевые этапы переговоров могут развернуться уже в ближайшие недели. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его оценке, Украине следует готовиться к дальнейшему усилению переговорной активности. По его мнению, Трамп не планирует отказываться от этого курса и стремится завершить войну в максимально сжатые сроки.

"Не исключаю, что активная фаза может продлиться до конца января, но скорее всего — до весны. Очевидно, что к этой встрече он стремится иметь четкий результат и возможность сказать: "Я сделал шаги один, два, три. Теперь давайте прекратим эту авантюру и вернемся к мирному сосуществованию. Пока я президент - большой войны не будет", - добавил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что нито именно Украина, а не Россия, якобы препятствует возможному заключению мирного соглашения.

Также он высказал мнение, что украинский президент Владимир Зеленский с самого начала переговоров не имел достаточных " карт".

После недавней операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро журналисты поинтересовались, рассматривает ли американская администрация подобный сценарий в отношении кремлевского лидера Владимира Путина. В ответ Дональд Трамп не стал давать прямого ответа, ограничившись заявлением, что не считает такие действия необходимыми.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

