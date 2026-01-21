Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

Вы узнаете:
Погода в Тернопольской области в четверг, 22 января, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Синоптики говорят, что на дорогах все еще ожидается гололедица. Ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит -14...-19 градусов, а днем -3...-8 градусов.
В городе Тернополь ночью ожидается -16...-18 градусов, днем температура поднимется до -6...-8 градусов.
В Тернопольском областном центре по гидрометеорологии также предупредили о метеорологических явлениях. Так, в области и городе 22 января ночью и утром будет туман видимостью 200 – 500 м. Уровень опасности – желтый.
Кроме того, отмечается, что 23 января в Тернополе потеплеет. Днем температура поднимется до 0…-5 градусов.
Когда в Украину придет потепление
Синоптик Наталья Диденко говорила, что морозный антициклон, который долгое время держал Украину в "клещах" холода, начинает отступать.
По ее словам, более ощутимое потепление ожидается уже на следующей неделе.
Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.
Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.
Кроме того, до 23 января Житомирская область будет под влиянием мощного антициклона. Именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.
