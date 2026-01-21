Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

В области и городе ожидается туман с видимостью 200 – 500 м.

Погода в Тернополе на 22 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в четверг

Когда температура составит 0 градусов

Погода в Тернопольской области в четверг, 22 января, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Синоптики говорят, что на дорогах все еще ожидается гололедица. Ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит -14...-19 градусов, а днем -3...-8 градусов.

В городе Тернополь ночью ожидается -16...-18 градусов, днем температура поднимется до -6...-8 градусов.

В Тернопольском областном центре по гидрометеорологии также предупредили о метеорологических явлениях. Так, в области и городе 22 января ночью и утром будет туман видимостью 200 – 500 м. Уровень опасности – желтый.

Кроме того, отмечается, что 23 января в Тернополе потеплеет. Днем температура поднимется до 0…-5 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Когда в Украину придет потепление

Синоптик Наталья Диденко говорила, что морозный антициклон, который долгое время держал Украину в "клещах" холода, начинает отступать.

По ее словам, более ощутимое потепление ожидается уже на следующей неделе.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.

Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

Кроме того, до 23 января Житомирская область будет под влиянием мощного антициклона. Именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

