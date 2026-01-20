Полярный холод накроет Житомирскую область: прогноз погоды на ближайшие дни

Главное:
- В Житомирской области 20–23 января погоду будет формировать мощный антициклон с полярным холодом
- В регионе ожидаются морозы до -19 и сухая погода с туманами и гололедом
- С 23 января синоптики прогнозируют постепенное ослабление морозов
Житомирская область окажется под влиянием мощного антициклона, который будет определять погоду с 20 по 23 января. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук, отмечает Суспільне. По ее словам, именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.
Морозы усилятся, но ненадолго
В ближайшие дни в области будет преобладать сухая и морозная стабильная погода. Синоптики прогнозируют, что самые низкие температуры ожидаются ночью — местами до -19°. Днем мороз также сохранится, хотя и менее интенсивный.
С 23 января ожидается изменение синоптической ситуации: морозы начнут постепенно ослабевать, а в воздухе появится больше влаги.
Прогноз на 20 января
Житомир:
- облачно с прояснениями
- без осадков, слабый туман
- ветер западный 3–8 м/с
- температура: ночью -15…-17°, днем -7…-9°
Область:
- облачно с прояснениями
- без осадков, местами гололед
- ветер западный 3–8 м/с
- температура: ночью -14…-19°, днем -7…-12°
Прогноз на 21 января
- малооблачно, без осадков
- на дорогах гололедица
- ветер западный 3–8 м/с
- температура: ночью -14…-19°, днем -7…-12°
Прогноз на 22 января
- облачно с прояснениями
- ночью без осадков, днем местами небольшой снег
- гололед на дорогах
- ветер восточный 3–8 м/с
- температура: ночью -12…-17°, днем -5…-10°
Прогноз на 23–24 января
- местами небольшой снег
- температура: ночью -10…-15°, днем -7…-12°
