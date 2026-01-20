Полярный холод накроет Житомирскую область: прогноз погоды на ближайшие дни

Ослабление морозов прогнозируют с 23 января.

Прогноз погоды в Житомире / Коллаж: Главред, фото: Мой Житомир/Telegram

Главное:

В Житомирской области 20–23 января погоду будет формировать мощный антициклон с полярным холодом

В регионе ожидаются морозы до -19 и сухая погода с туманами и гололедом

С 23 января синоптики прогнозируют постепенное ослабление морозов

Житомирская область окажется под влиянием мощного антициклона, который будет определять погоду с 20 по 23 января. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук, отмечает Суспільне. По ее словам, именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.

Морозы усилятся, но ненадолго

В ближайшие дни в области будет преобладать сухая и морозная стабильная погода. Синоптики прогнозируют, что самые низкие температуры ожидаются ночью — местами до -19°. Днем мороз также сохранится, хотя и менее интенсивный.

видео дня

С 23 января ожидается изменение синоптической ситуации: морозы начнут постепенно ослабевать, а в воздухе появится больше влаги.

Прогноз на 20 января

Житомир:

облачно с прояснениями

без осадков, слабый туман

ветер западный 3–8 м/с

температура: ночью -15…-17°, днем -7…-9°

Область:

облачно с прояснениями

без осадков, местами гололед

ветер западный 3–8 м/с

температура: ночью -14…-19°, днем -7…-12°

Прогноз на 21 января

малооблачно, без осадков

на дорогах гололедица

ветер западный 3–8 м/с

температура: ночью -14…-19°, днем -7…-12°

Прогноз на 22 января

облачно с прояснениями

ночью без осадков, днем местами небольшой снег

гололед на дорогах

ветер восточный 3–8 м/с

температура: ночью -12…-17°, днем -5…-10°

Прогноз на 23–24 января

местами небольшой снег

температура: ночью -10…-15°, днем -7…-12°

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

