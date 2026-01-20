Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Полярный холод накроет Житомирскую область: прогноз погоды на ближайшие дни

Дарья Пшеничник
20 января 2026, 16:33
36
Ослабление морозов прогнозируют с 23 января.
Погода Житомир
Прогноз погоды в Житомире / Коллаж: Главред, фото: Мой Житомир/Telegram

Главное:

  • В Житомирской области 20–23 января погоду будет формировать мощный антициклон с полярным холодом
  • В регионе ожидаются морозы до -19 и сухая погода с туманами и гололедом
  • С 23 января синоптики прогнозируют постепенное ослабление морозов

Житомирская область окажется под влиянием мощного антициклона, который будет определять погоду с 20 по 23 января. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук, отмечает Суспільне. По ее словам, именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.

Морозы усилятся, но ненадолго

В ближайшие дни в области будет преобладать сухая и морозная стабильная погода. Синоптики прогнозируют, что самые низкие температуры ожидаются ночью — местами до -19°. Днем мороз также сохранится, хотя и менее интенсивный.

видео дня

С 23 января ожидается изменение синоптической ситуации: морозы начнут постепенно ослабевать, а в воздухе появится больше влаги.

Прогноз на 20 января

Житомир:

  • облачно с прояснениями
  • без осадков, слабый туман
  • ветер западный 3–8 м/с
  • температура: ночью -15…-17°, днем -7…-9°

Область:

  • облачно с прояснениями
  • без осадков, местами гололед
  • ветер западный 3–8 м/с
  • температура: ночью -14…-19°, днем -7…-12°

Прогноз на 21 января

  • малооблачно, без осадков
  • на дорогах гололедица
  • ветер западный 3–8 м/с
  • температура: ночью -14…-19°, днем -7…-12°

Прогноз на 22 января

  • облачно с прояснениями
  • ночью без осадков, днем местами небольшой снег
  • гололед на дорогах
  • ветер восточный 3–8 м/с
  • температура: ночью -12…-17°, днем -5…-10°

Прогноз на 23–24 января

  • местами небольшой снег
  • температура: ночью -10…-15°, днем -7…-12°

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, погода в Украине скоро станет более комфортной. Уже в ближайшее время в регионы придет потепление.

С 21 января температура воздуха будет становиться выше. А 25-26 января ожидаются даже небольшие "плюсы". Однако активно отступать морозы будут со следующей недели.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Тернопольской области сегодня, 20 января, будет облачной, но с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер в городе и области в течение дня будет южный, 3 – 8 м/с.

Ранее сообщалось, что во второй половине текущей недели в Киеве возможно ослабление морозов. Но оно соединится с появлением осадков и, соответственно, усилением ветра.

Накануне стало известно, что Житомирская область вступает в самый холодный период января: с 20 по 23 число температура опускаться до 19 градусов мороза, а погода будет меняться от туманов до легкого снега.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине Погода в Житомире Погода Житомирская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

17:57Энергетика
Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

16:54Экономика
Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

16:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

Последние новости

17:57

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

17:49

Как говорить с котом, чтобы он понимал хозяина и слушался - секрет знают единицыВидео

17:41

Нес авиабомбы: десантники сбили дорогостоящий российский дрон "Форпост"Видео

17:39

Спасет во время отключений: как сделать рукомойник из бутылки воды

17:36

Три запрета, которые стоит нарушать: что нельзя делать в праздник 21 января

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:28

В приюте были уверены, что пёс слепой, но вскоре всплыла неожиданная правда

17:21

Без витрин и касс: как нелегальные сигареты продают через интернет

17:16

Украинские звезды постят свои смелые фото, чтобы поддержать Елену Тополю

17:03

Возвращение мира "Игры престолов": о чем новый сериал "Рыцарь семи королевств"Видео

Реклама
16:55

На начало 2026 года UKRTAC выходит на объем около 70% потребностей ВСУ в бронежилетах

16:54

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

16:54

Гороскоп для Скорпионов на февраль 2026: переезд, новая работа и возврат прошлогоВидео

16:48

Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

16:44

Семь минут и готово: рецепт невероятно вкусной и бюджетной закуски из лаваша

16:38

София Ротару поделилась новым фото со своим мужчиной

16:33

Полярный холод накроет Житомирскую область: прогноз погоды на ближайшие дни

16:30

Останется ли Киев без отопления: эксперт раскрыл реальный сценарий

15:56

В Украине внезапно снизили цены на популярное мясо: сколько обойдется килограмм

15:47

Как вскипятить воду без света и газа: 5 эффективных способов во время отключений

15:32

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Реклама
15:21

"Объединила всех против себя": Тина Кароль обратилась к украинцам после скандалаВидео

14:59

Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

14:50

За 10 лет своего существования НАБУ проело более 10,6 млрд грн налогов украинцев – эксперт

14:36

Сибирский антициклон с морозами бушует на Полтавщине: как изменится погода

14:33

Рядом с РФ и Беларусью: Зеленский отреагировал на приглашение Украины в Совет мираВидео

14:25

Когда празднуют Сретение 2026: точная дата, история праздника, что нельзя делать

14:16

Тарас Тополя стал новой жертвой после "слива" скандального видео экс-жены - детали

14:12

"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

14:04

Галкин показался в новом образе: стал бородачом

13:38

Ситуация обостряется: враг оккупировал село и продвинулся на горячем направлении

13:37

Американцы массово отказываются от работы за 120 тысяч долларов – в чем причина

13:35

Гороскоп на завтра 21 января: Девам - неожиданный подарок, Водолеям - конфликт

13:33

Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

13:16

Украинцам рассказали, что положить на подоконник, чтобы сохранить тепло в доме

13:07

Игнат раскрыл, куда летела ракета "Циркон" и назвал циничный замысел врага

13:05

Украину сильно пригреет: известна точная дата резкого потепления

12:49

Лавров заявил, что Украина находится в "очень плохой ситуации" и назвал "врагов" РФ

12:42

Дочки Заворотнюк вышли на публику ради вдовца актрисы — детали

12:17

Землю накрыла мощная магнитная буря "красного уровня": к чему следует быть готовым

12:05

Где в Украине самая сложная ситуация после атак РФ: Зеленский раскрыл деталиФото

Реклама
11:56

"Тяжелая тема": украинская актриса рассказала о службе бывшего мужа

11:32

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

11:09

"Не поделили": Глущенко откровенно высказалась о разводе с мужем

10:54

В жизни не чувствовал себя таким униженным: сын Бэкхемов выдал обиду на матьФото

10:49

Атака РФ была не столь массированной, как ожидалось: Братчук предположил, что задумал враг

10:45

РФ выпустила по Украине "Циркон", рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

10:32

Трамп позвал Путина в Совет мира и пригрозил Макрону из-за "враждебности"Видео

10:25

Удар по Ровенской области: более 10 тыс. человек остались без света, есть разрушения

10:20

22 января изменило Украину навсегда: что на самом деле означает День Соборности

10:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 января (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять