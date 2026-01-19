Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

Жителей Тернополя предупредили о тумане с видимостью 200 – 500 м.

Погода в Тернополе 20 января / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Тернопольской области во вторник, 20 января, будет облачной, но с прояснениями. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Отмечается, что на дорогах будет гололедица. Также прогнозируется туман и слабый гололед.

Ветер в городе и области в течение дня будет южный, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит -12...-17 градусов, днем -6...-11 градусов.

В городе Тернополь ночью прогнозируется -14...-16 градусов, а днем температура поднимется до -8...-10 градусов.

Синоптики также предупредили о метеорологических явлениях. Так, до конца суток 19 января и на сутки 20 января прогнозируется туман видимостью 200 – 500 м. Уровень опасности – желтый.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Когда морозы могут отступить

Синоптик Наталья Диденко говорила, что со второй половины недели возможно ослабление морозов.

По ее словам, ослабление морозов совпадет с появлением осадков и, соответственно, усилением ветра. Но в конце января или в начале февраля сильные морозы могут снова возобновиться.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

