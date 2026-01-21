Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

Синоптик Наталья Диденко предупредила об опасном сочетании погоды и магнитных бурь.

https://glavred.info/synoptic/moroznyy-anticiklon-otstupaet-iz-ukrainy-nazvana-data-oshchutimogo-potepleniya-10734182.html Ссылка скопирована

Погода в Украине 22 января / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 22 января

Какая погода ожидается в Киеве

Погода в четверг, 22 января, будет облачной, ветреной и с осадками. Морозный антициклон, который долгое время держал Украину в "клещах" холода, начинает отступать. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Первые осадки ожидаются на юго-западе Украины, а вечером - местами в центральных областях и на севере. На остальной территории осадков не предвидится.

видео дня

Температура воздуха днем повысится до -2...-5 градусов, на севере местами до -8, в большинстве центральных областей от -2 до +1, на юге 0...+2, а в Крыму до +5 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

Диденко подчеркнула, что такая погода, включая магнитные бури, может влиять на метеочувствительных людей. По ее словам, более ощутимое потепление ожидается уже на следующей неделе.

Погода в Украине 22 января / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Киеве 22 января

В Киеве ожидается холодная ночь до -12 градусов, днем температура поднимется до -2...-4 градусов. Увеличится облачность, ветер усилится до умеренного, местами возможен небольшой снег. На дорогах прогнозируется гололедица.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какая будет погода на этой неделе - прогноз

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение 19-25 января в Украине будет преобладать морозная погода, местами возможен небольшой снег. Страна будет находиться под влиянием мощного малоподвижного антициклона, что приведет к холодным условиям.

Самые сильные морозы ожидаются на севере и западе, где ночью температура местами опустится ниже -20 °C. Слабые атмосферные фронты могут принести небольшой снег на Левобережье и в конце недели - на западе и юге.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 21 января в Украине переменная облачность без осадков, туман в юго-западных областях и гололедица на дорогах. Температура ночью на западе, севере и в Винницкой области 12-17° мороза, местами до -20°, днем -5...-10°.

Также в Одесской области и вдоль побережья царит холодный антициклон Christian, существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. С 23 января возможен небольшой снег, температура постепенно будет расти.

Как сообщил Главред, в Харькове 21 января облачно, без осадков. Температура днем –11…–6 °C, а на дорогах ожидается гололед.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред