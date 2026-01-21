Гололед и мороз: какая погода будет сегодня в Харькове

Кратко:
- В Харькове днем будет облачно
- В Харьковской области на дорогах гололед
В среду, 21 января, погода в Харькове вечером будет облачной. Без осадков.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове будет облачно.
"Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер западный, 2, 9 м/с.
Температура воздуха днем будет -11...- 6 градусов мороза. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -11... - 10 градусов.
Как сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии, в Харькове день пройдет без существенных осадков. На дорогах будет держаться гололед.Ветер ожидают западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит - 6 ... - 8 градусов мороза.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На дорогах будет держаться гололед. Погоду прогнозируют облачную с прояснениями. Ветер ожидают западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 5 до 10° мороза.
Когда отступят морозы - прогноз синоптика
Синоптик Наталья Диденко отмечает , что уже во второй половине недели в Украине можно ожидать ослабления морозов. По ее прогнозу, потепление будет сопровождаться осадками и усилением ветра.
Впрочем, эксперт предупреждает, что в конце января или в начале февраля сильные морозы могут вернуться.
Погода в Украине – последние новости
Как сообщал Главред, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели будет преимущественно морозной в большинстве областей, местами возможен незначительный снег.
Кроме того, Житомирская область окажется под влиянием мощного антициклона, который будет определять погоду с 20 по 23 января. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук, отмечает Суспільне. По ее словам, именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.
Также в Украине 21 января будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В то же время на дорогах будет гололедица, а в юго-западных областях ожидается туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.
