Ударит 17-градусный мороз: Украину накрывает новая холодная погода

Погода в Луцке 21 января будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -17 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 21 января

Когда температура воздуха опустится до -17 градусов

Погода в Украине 21 января будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 21 января

В Украине 21 января будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В то же время на дорогах будет гололедица, а в юго-западных областях ожидается туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 12-17°, местами 20° мороза, днем 5-10° мороза; на остальной территории ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза, на юге страны и Закарпатье от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине будет -17

По данным meteoprog, 21 января в Украине будет очень холодно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до -7...+3 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до -17...-2 градусов.

Прогноз погоды в Украине 21 января / фото: meteoprog

Погода 21 января в Киеве

В Киеве 21 января будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, местами 20° мороза; днем 5-10° мороза; в Киеве ночью 13-15° мороза, днем 5-7° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине ожидаются резкие контрасты температур, осадки в виде снега и дождя, гололед и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Также 6 января в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана (видимость 300-500 м) в северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы обрушится настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

