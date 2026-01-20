Сибирский антициклон с морозами бушует на Полтавщине: как изменится погода

Синоптики спрогнозировали, когда в Полтаве и области потеплеет.

Прогноз погоды в Полтаве и области 20-24 января / фото: УНИАН

Погода в Полтаве и области до конца текущей недели будет меняться под влиянием отрога Сибирского антициклона. Прогнозируется морозная погода без осадков. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Но в дальнейшем ожидается приближение более теплой воздушной массы с запада, что обусловит незначительное повышение температур воздуха.

Антициклон на Полтавщине / фото: facebook.com/pgdpoltava/?locale=uk_UA

Сегодня, 20 января, до конца дня прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, 2-7 м/с. На дорогах все еще опасно из-за гололеда, а температура воздуха составит от 7 до 12 градусов мороза.

Погода в Полтаве 20 января / фото: скриншот с meteoprog

Прогноз погоды на неделю

Уже завтра, 21 января, температура воздуха в Полтаве ночью опустится до 13-15 градусов мороза, а днем, наоборот, будет несколько выше - 7-9 градусов мороза.

Погода в Полтаве 21 января / фото: скриншот с meteoprog

В области будет холоднее: ночью 10-15 градусов мороза, а днем 6-11 градусов мороза. Также ожидается переменная облачность без осадков, ветер западный, 3-8 м/с.

Погода в Полтаве 22 января / фото: скриншот с meteoprog

22 и 23 января синоптики прогнозируют незначительное усиление ветра и изменение его направления. Ветер восточный, 5-10 м/с. Также изменится температура воздуха ночью - 11-16 градусов мороза, а днем будет оставаться в пределах 6-11 градусов мороза.

Погода в Полтаве 23 января / фото: скриншот с meteoprog

24 января в Полтавской области будет облачно, но с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит 9-14 градусов мороза, а днем 5-10 градусов мороза.

Погода в Полтаве 24 января / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, погода в Украине скоро станет более комфортной. Уже в ближайшее время в регионы придет потепление.

С 21 января температура воздуха будет становиться выше. А 25-26 января ожидаются даже небольшие "плюсы". Однако активно отступать морозы будут со следующей недели.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Тернопольской области сегодня, 20 января, будет облачной, но с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер в городе и области в течение дня будет южный, 3 – 8 м/с.

Ранее сообщалось, что во второй половине текущей недели в Киеве возможно ослабление морозов. Но оно совпадет с появлением осадков и, соответственно, усилением ветра.

Накануне стало известно, что Житомирская область входит в самый холодный период января: с 20 по 23 число температура опускаться до 19 градусов мороза, а погода будет меняться от туманов до легкого снега.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

