Морозы идут на спад: какая погода ожидается в Днепре в ближайшие дни

Руслан Иваненко
21 января 2026, 00:55
Пятница может удивить небольшим снегом, но холодная и пасмурная погода сохранится.
Днепр
Небольшое повышение температуры не отменит морозы / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Кратко:

  • Небольшое потепление не облегчит ощущение холода
  • В течение среды-пятницы ожидается преимущественно облачная погода
  • В конце недели вероятен небольшой снег в пятницу

Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан.

По прогнозу сервиса Sinoptik.ua, в течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

видео дня

21 января

В среду в Днепре ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха днем составит около −5 °C, в ночные часы похолодает до −11 °C. Атмосферное давление будет оставаться повышенным, а умеренный ветер будет усиливать ощущение холода.

В народе этот день называли Кумовым — обычно он был холодным и ветреным. Наши предки верили, что если в этот день ветер дует с юга, то лето будет грозовым, а ясная погода предвещает засушливую пору.

Погода в Днепре 21 января
Погода в Днепре 21 января / Фото: скриншот sinoptik

22 января

В четверг погода останется серой и прохладной. В течение дня прогнозируется переменная облачность, температура воздуха поднимется до −3 °C, а ночью опустится до −9 °C. Осадки не ожидаются, однако повышенная влажность может создавать ощущение сырости.

Об этом периоде предки говорили: "Растет день в январе — растет и холод", указывая на приближение февраля, который считался самым морозным месяцем зимы.

Также наблюдали за поведением домашних животных: если они стремились вернуться в хлев, ждали снега и похолодания.

Погода в Днепре 22 января
Погода в Днепре 22 января / Фото: скриншот sinoptik

23 января

Пятница принесет облачную погоду с вероятностью небольшого снега во второй половине дня и вечером. Днем температура будет колебаться около −4 °C, ночью — до −6 °C. Небольшие осадки могут несколько смягчить мороз, однако в целом неделя завершится холодной и пасмурной погодой.

По народным приметам, если в этот день на деревьях появляется иней, лето будет влажным и холодным. Южный ветер считался признаком грозового лета, а обильный иней — предвестником дождей в середине июня.

Погода в Днепре 23 января
Погода в Днепре 23 января / Фото: скриншот sinoptik

Когда отступят морозы — прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко отмечает , что уже во второй половине недели в Украине можно ожидать ослабления морозов. По ее прогнозу, потепление будет сопровождаться осадками и усилением ветра.

Впрочем, эксперт предупреждает, что в конце января или в начале февраля сильные морозы могут вернуться.

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели будет преимущественно морозной в большинстве областей, местами возможен незначительный снег.

Кроме того, Житомирская область окажется под влиянием мощного антициклона, который будет определять погоду с 20 по 23 января. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук, отмечает Суспільне. По ее словам, именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.

Также в Украине 21 января будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В то же время на дорогах будет гололедица, а в юго-западных областях ожидается туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

15:47

Как вскипятить воду без света и газа: 5 эффективных способов во время отключений

15:32

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

15:21

"Объединила всех против себя": Тина Кароль обратилась к украинцам после скандалаВидео

