Морозы идут на спад: какая погода ожидается в Днепре в ближайшие дни

Кратко:
- Небольшое потепление не облегчит ощущение холода
- В течение среды-пятницы ожидается преимущественно облачная погода
- В конце недели вероятен небольшой снег в пятницу
Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан.
По прогнозу сервиса Sinoptik.ua, в течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.
21 января
В среду в Днепре ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха днем составит около −5 °C, в ночные часы похолодает до −11 °C. Атмосферное давление будет оставаться повышенным, а умеренный ветер будет усиливать ощущение холода.
В народе этот день называли Кумовым — обычно он был холодным и ветреным. Наши предки верили, что если в этот день ветер дует с юга, то лето будет грозовым, а ясная погода предвещает засушливую пору.
22 января
В четверг погода останется серой и прохладной. В течение дня прогнозируется переменная облачность, температура воздуха поднимется до −3 °C, а ночью опустится до −9 °C. Осадки не ожидаются, однако повышенная влажность может создавать ощущение сырости.
Об этом периоде предки говорили: "Растет день в январе — растет и холод", указывая на приближение февраля, который считался самым морозным месяцем зимы.
Также наблюдали за поведением домашних животных: если они стремились вернуться в хлев, ждали снега и похолодания.
23 января
Пятница принесет облачную погоду с вероятностью небольшого снега во второй половине дня и вечером. Днем температура будет колебаться около −4 °C, ночью — до −6 °C. Небольшие осадки могут несколько смягчить мороз, однако в целом неделя завершится холодной и пасмурной погодой.
По народным приметам, если в этот день на деревьях появляется иней, лето будет влажным и холодным. Южный ветер считался признаком грозового лета, а обильный иней — предвестником дождей в середине июня.
Когда отступят морозы — прогноз синоптика
Синоптик Наталья Диденко отмечает , что уже во второй половине недели в Украине можно ожидать ослабления морозов. По ее прогнозу, потепление будет сопровождаться осадками и усилением ветра.
Впрочем, эксперт предупреждает, что в конце января или в начале февраля сильные морозы могут вернуться.
Погода в Украине – последние новости
Как сообщал Главред, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели будет преимущественно морозной в большинстве областей, местами возможен незначительный снег.
Кроме того, Житомирская область окажется под влиянием мощного антициклона, который будет определять погоду с 20 по 23 января. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук, отмечает Суспільне. По ее словам, именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.
Также в Украине 21 января будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В то же время на дорогах будет гололедица, а в юго-западных областях ожидается туман. Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
