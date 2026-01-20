Когда не будет света в Запорожской области 21 января - опубликовали свежие графики

https://glavred.info/energy/kogda-ne-budet-sveta-v-zaporozhskoy-oblasti-21-yanvarya-opublikovali-svezhie-grafiki-10734047.html Ссылка скопирована

Завтра, 21 января, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Запорожьеоблэнерго опубликовало графики для Запорожья и области на 21 января.

"В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 21 января по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ)", - говорится в сообщении.

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 21 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что с 00:00 до 24:00 в течение суток будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей)

В случае поступления новых распоряжений от НЭК "Укрэнерго" графики будут оперативно скорректированы, а обо всех изменениях потребителей будут информировать в течение рабочего дня через официальные информационные ресурсы и на сайте в разделе "Стабилизационные отключения" в круглосуточном режиме.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

