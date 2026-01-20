Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

В Днепре и области вводят почасовые отключения света в соответствии с графиком.

В Днепре и области свет будут отключать почасово / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН, pixabay.com

Кратко:

21 января в Днепре и области вводят отключение света

Отключения могут повторяться 2–4 раза в сутки

Графики разработаны почасово для каждой очереди потребителей

В среду, 21 января, во всех регионах Украины введут ограничения потребления электроэнергии. По сообщению компании ДТЭК, в Днепре и Днепропетровской области свет может отключаться от двух до четырех раз в сутки.

Каждое отключение будет длиться несколько часов, а графики разработаны почасово на весь день.

Графики отключений ДТЭК для каждой очереди

1.1 очередь:

01:30–05:00

08:00–08:30,

10:00–19:00,

22:30–24:00

1.2 очередь:

01:30–08:30,

12:00–19:00

22:30–24:00

2.1 очередь:

01:30–08:30,

12:00–19:00

22:30–24:00

2.2 очередь:

01:30–08:30,

12:00–19:00

22:30–24:00

3.1 очередь:

00:00–01:30,

05:00–12:00

15:30–22:30

3.2 очередь:

00:00–01:30,

05:00–12:00

15:30–22:30

4.1 очередь:

06:00–12:00,

13:30–22:30

4.2 очередь:

05:00–13:30

15:30–22:00

5.1 очередь:

00:00–05:00,

08:30–15:30

19:00–22:30

5.2 очередь:

00:00–05:00,

08:30–15:30

19:00–24:00

6.1 очередь:

00:00–01:30,

08:30–17:00

19:00–24:00

6.2 очередь:

00:00–01:30,

08:30–15:30

17:00–24:00

Жители Днепра могут узнать точное время отключений для своего адреса на сайте ДТЭК, воспользовавшись специальным окошком для ввода адреса.

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работу "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и информацию. Детали о расположении и графике работы доступны на официальном сайте областной военной администрации и на портале nezlamnist.gov.ua.

Пункты работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 января во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света.

Кроме того, 21 января по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Запорожьеоблэнерго опубликовало графики для Запорожья и области на 21 января.

Напомним, что в Украине вынужденно введены аварийные отключения света, местами - достаточно жесткие. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях.

