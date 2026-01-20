Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

Укрэнерго ввело в некоторых областях жесткие аварийные отключения.

Отключение света в Украине

Главное:

В Украине действуют аварийные отключения света

Самое сложное - в Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях

В Черниговской области действует специальный график аварийных отключений

В Украине вынужденно введены аварийные отключения света, местами - достаточно жесткие. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, в настоящее время в областях ликвидируют последствия массированной ракетно-дроновой атаки, осуществленной врагом ночью и утром. Самая длительная продолжительность отключений электроэнергии вне графиков в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также - в Полтавской области.

"Специалисты "Укрэнерго" и других компаний делают все возможное, чтобы запитать всех абонентов или, по крайней мере, существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины. Но для этого энергосистеме нужна помощь", - говорится в сообщении.

Энергетики призывают граждан, у которых сейчас есть свет, экономно пользоваться электроэнергией. Стоит ограничить использование мощных приборов, выключать лишнее освещение, не включать сразу после появления света энергоемкую технику и, по возможности, переносить стирку или другие затратные процессы на ночные часы или отложить их до стабилизации ситуации.

Генерация электроэнергии в Украине

Специальные отключения в Черниговской области

В Черниговской области действует специальный график аварийных отключений (СГАВ). Черниговоблэнерго сообщило, что без света в настоящее время находятся 87% потребителей.

"В Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений одновременно. Обесточены 87% потребителей области", - говорится в сообщении.

В облэнерго напомнили, что СГАВ вводится исключительно по команде Укрэнерго.

"Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без предупреждения потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК", - говорится в заявлении.

Атака по Украине 20 января - последние новости

Как сообщал Главред, 20 января Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В результате удара без тепла остались 5 635 многоэтажек, а левый берег столицы остался без водоснабжения.

Утром того же дня Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В Черноморске БПЛА попал в многоэтажку, поврежден фасад и остекление. Также пострадал объект энергетики в Одесском районе.

В Ровенской области россияне атаковали объекты критической инфраструктуры. Из-за этого более 10 тысяч абонентов остались без света, в нескольких домах выбиты окна, повреждены автомобили.

