Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

- Графики отключений будут действовать в течение всего дня 20 января
- Ограничения действуют из-за постоянных вражеских ударов
20 января в пределах Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений для населения. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.
Как сообщили в облэнерго, ограничения будут применены из-за ударов российских оккупационных войск по Черкасской области.
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 1.1
1.1 01:00 - 03:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 1.2
1.2 01:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 20:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 2.1
2.1 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 2.2
2.2 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 3.1
3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 3.2
3.2 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 4.1
4.1 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 4.2
4.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 5.1
5.1 05:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 5.2
5.2 00:00 - 01:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 21:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 6.1
6.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 21:00 - 23:00
Отключение света 20 января Черкасская область очередь 6.2
6.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00
Как найти свою группу отключения света
Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по адресу
Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по личному счету
Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать свою очередь аварийных отключений
Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 января во всех областях Украины введут почасовые графики отключений электроэнергии, а также ограничения потребляемой мощности для промышленных предприятий.
На всей территории Запорожской области, включая город Запорожье, также будут действовать графики ограничения мощности и графики почасовых отключений света.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство пересмотрит подход к противодействию российским атакам с использованием ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом он сообщил по итогам совещания, посвященного ситуации в энергетической сфере.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
