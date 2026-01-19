Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

20 января в Черкасской области вводятся почасовые отключения электроэнергии для населения из-за ударов российских оккупационных войск по региону.

Отключение света Черкассы - графики отключения света для Черкасской области на 20 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Графики отключений будут действовать в течение всего дня 20 января

Ограничения действуют из-за постоянных вражеских ударов

20 января в пределах Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений для населения. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.

Как сообщили в облэнерго, ограничения будут применены из-за ударов российских оккупационных войск по Черкасской области.

Графики отключения света в Черкасской области на 20 января / Скриншот

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 1.1

1.1 01:00 - 03:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 1.2

1.2 01:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 2.1

2.1 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 2.2

2.2 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 3.1

3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 3.2

3.2 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 4.1

4.1 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 4.2

4.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 5.1

5.1 05:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 5.2

5.2 00:00 - 01:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 21:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 6.1

6.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 21:00 - 23:00

Отключение света 20 января Черкасская область очередь 6.2

6.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по личному счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 января во всех областях Украины введут почасовые графики отключений электроэнергии, а также ограничения потребляемой мощности для промышленных предприятий.

На всей территории Запорожской области, включая город Запорожье, также будут действовать графики ограничения мощности и графики почасовых отключений света.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство пересмотрит подход к противодействию российским атакам с использованием ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом он сообщил по итогам совещания, посвященного ситуации в энергетической сфере.

