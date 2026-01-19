Новый график отключения света для Запорожья и области на 20 января

В Запорожской области будут действовать почасовые отключения электроэнергии по графикам, утвержденным для стабилизации объединенной энергосистемы Украины.

Отключение света в Запорожье - график для Запорожской области на 20 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Графики отключения света в Запорожской области будут действовать в течение всего дня

Для промышленности будет применено 5 очередей отключений

Завтра, 20 января, по всей территории Запорожской области и в городе Запорожье будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщило Запорожьеоблэнерго.

"В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 20 января по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ)", - говорится в сообщении.

Время отсутствия электроснабжения будет определяться по очередям и подочередям с учетом 30 минут, необходимых для переключений. Кроме того, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).

Графики отключений света Запорожская область 20 января / Скриншот

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 20 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

В "Запорожьеоблэнерго" отметили, что в случае поступления новых распоряжений от НЭК "Укрэнерго" графики будут оперативно скорректированы, а обо всех изменениях потребителей будут информировать на официальных информационных площадках в течение рабочего дня и на сайте компании — круглосуточно.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 января по всей стране будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничения потребляемой мощности для промышленных предприятий.

В частности, в Днепре и Днепропетровской области свет будут отключать от двух до четырех раз в течение суток, сообщают в ДТЭК.

Чрезвычайный режим в энергетической отрасли Украины будет сохраняться до стабилизации ситуации с электроснабжением. По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, условия для его отмены могут появиться только после завершения отопительного сезона.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

