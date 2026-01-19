Графики охватят весь день: как будут отключать свет в Днепре и области 20 января

В Днепре и области 20 января вводят почасовые графики отключений электроэнергии в течение всего дня.

Возможны отключения света до четырех раз в сутки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

20 января во всех регионах Украины запланированы отключения света

В Днепре и области возможны 2–4 отключения в сутки

Графики будут действовать в течение всего дня

Во вторник, 20 января, во всех регионах Украины запланированы ограничения потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет может отключаться от двух до четырех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

"Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов", — отмечают в компании. видео дня

В ДТЭК добавили, что в Днепропетровской области уже удалось вернуть свет в 192 тысячи домов.

Графики отключений ДТЭК для каждой очереди

Очередь 1.1:

04:30 – 11:30,

13:00 – 22:00

Очередь 1.2:

04:30 – 13:00

15:00 – 22:00

Дежурство 2.1:

00:00 – 01:00,

04:30 – 11:30

15:00 – 22:00

Очередь 2.2:

00:00 – 01:00,

04:30 – 11:30

15:00 – 22:00

Дежурство 3.1:

00:00 – 04:30,

08:00 – 15:00,

18:30 – 24:00

Дежурство 3.2:

0:00 – 04:30,

08:00 – 15:00

18:30 – 24:00

Дежурство 4.1:

00:00 – 01:00,

08:00 – 15:00

16:30 – 24:00

Дежурство 4.2:

00:00 – 01:00,

08:00 – 16:30

18:30 – 22:00

Дежурство 5.1:

01:00 – 08:00,

11:30 – 18:30,

22:00 – 24:00

Дежурство 5.2:

01:00 – 08:00,

11:30 – 18:30,

22:00 – 24:00

Дежурство 6.1:

01:00 – 04:30,

11:30 – 19:00

22:00 – 24:00

Дежурство 6.2:

01:00 – 04:30,

06:00 – 08:00,

10:00 – 18:30,

22:00

Точное время отключений в Днепре можно проверить на сайте ДТЭК, указав адрес в соответствующем окошке.

Пункты несокрушимости

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", которые остаются доступными для жителей в случае необходимости. Они обеспечивают возможность согреться, подзарядить гаджеты и получить базовую помощь во время перебоев с электроснабжением.

Информацию об адресах пунктов и графике их работы можно найти на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации, а также на государственном сервисе nezlamnist.gov.ua.

Как сообщают в ОВА, "Пункты несокрушимости" размещены в зданиях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Напомним, что в настоящее время Киев сталкивается с рекордным дефицитом электроэнергии — 6,8 гигаватт-часов. Это самый большой показатель, который наблюдается в украинской энергосистеме с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил доктор технических наук, энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Киев24.

Кроме того, министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с правлением НЭК "Укрэнерго". Они обсудили ключевые задачи для стабилизации работы энергосистемы и сокращения продолжительности отключений в наиболее проблемных регионах.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

