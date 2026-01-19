Графики охватят весь день: как будут отключать свет в Днепре и области 20 января

Кратко:
- 20 января во всех регионах Украины запланированы отключения света
- В Днепре и области возможны 2–4 отключения в сутки
- Графики будут действовать в течение всего дня
Во вторник, 20 января, во всех регионах Украины запланированы ограничения потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет может отключаться от двух до четырех раз в сутки, сообщает ДТЭК.
"Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов", — отмечают в компании.
В ДТЭК добавили, что в Днепропетровской области уже удалось вернуть свет в 192 тысячи домов.
Графики отключений ДТЭК для каждой очереди
Очередь 1.1:
- 04:30 – 11:30,
- 13:00 – 22:00
Очередь 1.2:
- 04:30 – 13:00
- 15:00 – 22:00
Дежурство 2.1:
- 00:00 – 01:00,
- 04:30 – 11:30
- 15:00 – 22:00
Очередь 2.2:
- 00:00 – 01:00,
- 04:30 – 11:30
- 15:00 – 22:00
Дежурство 3.1:
- 00:00 – 04:30,
- 08:00 – 15:00,
- 18:30 – 24:00
Дежурство 3.2:
- 0:00 – 04:30,
- 08:00 – 15:00
- 18:30 – 24:00
Дежурство 4.1:
- 00:00 – 01:00,
- 08:00 – 15:00
- 16:30 – 24:00
Дежурство 4.2:
- 00:00 – 01:00,
- 08:00 – 16:30
- 18:30 – 22:00
Дежурство 5.1:
- 01:00 – 08:00,
- 11:30 – 18:30,
- 22:00 – 24:00
Дежурство 5.2:
- 01:00 – 08:00,
- 11:30 – 18:30,
- 22:00 – 24:00
Дежурство 6.1:
- 01:00 – 04:30,
- 11:30 – 19:00
- 22:00 – 24:00
Дежурство 6.2:
- 01:00 – 04:30,
- 06:00 – 08:00,
- 10:00 – 18:30,
- 22:00
Точное время отключений в Днепре можно проверить на сайте ДТЭК, указав адрес в соответствующем окошке.
Пункты несокрушимости
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", которые остаются доступными для жителей в случае необходимости. Они обеспечивают возможность согреться, подзарядить гаджеты и получить базовую помощь во время перебоев с электроснабжением.
Информацию об адресах пунктов и графике их работы можно найти на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации, а также на государственном сервисе nezlamnist.gov.ua.
Как сообщают в ОВА, "Пункты несокрушимости" размещены в зданиях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочее время.
Как сообщал Главред, во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Напомним, что в настоящее время Киев сталкивается с рекордным дефицитом электроэнергии — 6,8 гигаватт-часов. Это самый большой показатель, который наблюдается в украинской энергосистеме с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил доктор технических наук, энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Киев24.
Кроме того, министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с правлением НЭК "Укрэнерго". Они обсудили ключевые задачи для стабилизации работы энергосистемы и сокращения продолжительности отключений в наиболее проблемных регионах.
