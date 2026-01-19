Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

Силы обороны продолжают ослаблять военный потенциал РФ, нанося точечные удары по военным и стратегическим объектам, указали в Генштабе.

https://glavred.info/war/ukraina-nanesla-seriyu-udarov-po-obektam-rf-est-podtverzhdennye-popadaniya-10733681.html Ссылка скопирована

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

О чем идет речь в материале:

Силы обороны Украины успешно поразили состав войск РФ в Луганской области

Также уточнены последствия ударов вглубь территории России

Силы обороны в ночь на 19 января нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам РФ на временно оккупированных территориях Украины и в глубине российской территории. О результатах поражения сообщил Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 19 января подразделения Сил обороны Украины в рамках мер по уменьшению наступательного потенциала российских войск нанесли удар по складу беспилотников подразделения 144-й мотострелковой дивизии в населенном пункте Новокраснянка на временно оккупированной территории Луганской области. Попадание по цели подтверждено.

видео дня

Кроме того, были уточнены последствия предыдущего удара по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ — подтверждено поражение наливного терминала предприятия.

Также подтверждены результаты атаки ударными дронами на нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области РФ. По данным Генштаба, один резервуар полностью уничтожен, еще шесть резервуаров типа РВС-1000 получили повреждения.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует", - резюмировали в Генштабе.

Какое главное условие блэкаута в России - мнение эксперта

Как писал Главред, украинские удары по энергетическим объектам на территории России уже вызывают локальные отключения электроэнергии в отдельных регионах. При наличии достаточных средств поражения подобные блэкауты в РФ могут происходить все чаще. Об этом сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Могли бы мы достигать более масштабных эффектов? Теоретически — да. Но, опять же, при наличии необходимых средств поражения. Силы обороны Украины и так достаточно интенсивно работают в этом направлении, в частности уничтожая средства противовоздушной обороны противника. Ведь эффективность удара зависит от того, какое количество средств поражения долетело до цели", - указал он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, за последние три дня Силы беспилотных систем нанесли ощутимые удары по российским оккупационным войскам. Командующий СБС с позывным "Мадяр" сообщил о существенных потерях противника в результате эффективной работы украинских операторов дронов.

В ночь на 10 января беспилотники атаковали территорию России. В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 59 дронов над восемью регионами, а также над Черным морем, Краснодарским краем, Республикой Адыгея и временно оккупированным Крымом.

Кроме того, ночью 6 января беспилотники нанесли удар по Нейскому району Костромской области РФ. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред