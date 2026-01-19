Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

Юрий Берендий
19 января 2026, 21:11
174
Силы обороны продолжают ослаблять военный потенциал РФ, нанося точечные удары по военным и стратегическим объектам, указали в Генштабе.
Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания
Украина нанесла серию ударов по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

О чем идет речь в материале:

  • Силы обороны Украины успешно поразили состав войск РФ в Луганской области
  • Также уточнены последствия ударов вглубь территории России

Силы обороны в ночь на 19 января нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам РФ на временно оккупированных территориях Украины и в глубине российской территории. О результатах поражения сообщил Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 19 января подразделения Сил обороны Украины в рамках мер по уменьшению наступательного потенциала российских войск нанесли удар по складу беспилотников подразделения 144-й мотострелковой дивизии в населенном пункте Новокраснянка на временно оккупированной территории Луганской области. Попадание по цели подтверждено.

видео дня

Кроме того, были уточнены последствия предыдущего удара по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ — подтверждено поражение наливного терминала предприятия.

Также подтверждены результаты атаки ударными дронами на нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области РФ. По данным Генштаба, один резервуар полностью уничтожен, еще шесть резервуаров типа РВС-1000 получили повреждения.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует", - резюмировали в Генштабе.

Какое главное условие блэкаута в России - мнение эксперта

Как писал Главред, украинские удары по энергетическим объектам на территории России уже вызывают локальные отключения электроэнергии в отдельных регионах. При наличии достаточных средств поражения подобные блэкауты в РФ могут происходить все чаще. Об этом сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Могли бы мы достигать более масштабных эффектов? Теоретически — да. Но, опять же, при наличии необходимых средств поражения. Силы обороны Украины и так достаточно интенсивно работают в этом направлении, в частности уничтожая средства противовоздушной обороны противника. Ведь эффективность удара зависит от того, какое количество средств поражения долетело до цели", - указал он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, за последние три дня Силы беспилотных систем нанесли ощутимые удары по российским оккупационным войскам. Командующий СБС с позывным "Мадяр" сообщил о существенных потерях противника в результате эффективной работы украинских операторов дронов.

В ночь на 10 января беспилотники атаковали территорию России. В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 59 дронов над восемью регионами, а также над Черным морем, Краснодарским краем, Республикой Адыгея и временно оккупированным Крымом.

Кроме того, ночью 6 января беспилотники нанесли удар по Нейскому району Костромской области РФ. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Генштаб ВСУ Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

21:35Украина
"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:31Война
Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

21:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:01

"Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже

21:35

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФВидео

21:31

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:24

Желтые пятна на потолке исчезнут за полчаса: домашний метод, который реально работает

21:11

Графики охватят весь день: как будут отключать свет в Днепре и области 20 январяФото

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
21:11

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

20:42

Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - какой "сюрприз" готовят для РФ

20:39

Как уберечь дымоход от сажи во время морозов: три золотых правила опытных печников

20:32

Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы дома сразу стало теплоВидео

Реклама
19:19

Эпоха закончилась: в Риме скончался основатель бренда Valentino

19:13

Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

19:10

Бои за Покровск продолжаются: что задумали оккупантымнение

19:06

РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

19:04

Обязательный техосмотр для всех авто: что изменится в 2026 году

18:43

Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

18:35

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:20

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 20 января

18:09

Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

17:51

Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

17:47

Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

Реклама
17:46

Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

17:45

Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана СиркаВидео

17:31

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женойФото

17:21

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

Реклама
14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

13:56

"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

13:54

Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

13:34

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

13:21

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:06

Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

12:55

"Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

12:54

Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять